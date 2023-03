Kolme kysymystä ehdokkaille – Vapauden liiton Pekka Tenhunen: ”Euro on ideologinen projekti”

Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Pekka Tenhunen on vapauden liiton kansanedustajaehdokas Nokialta.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa vapauden liiton Pekka Tenhunen.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Tärkeät teemat ovat minusta itsenäisen valtion kriteerit. Ne ovat itsenäinen lainsäädäntö, itsenäinen ulkopolitiikka ja oma valuutta. EU-Suomi ei täytä näistä kriteereistä yhtäkään.

Euro on ideologinen projekti. Suomi on euroalueeseen liittymisen takia menettänyt merkittävästi taloudellista kilpailukykyään, joka on johtanut raskaaseen velkaantumiseen. Olemme tämän lisäksi jopa pakotettuja maksamaan poliittisista syistä muiden euroalueen maiden velkoja, mikä tekee yhteisvaluuttaan kuulumisen meille vieläkin järjettömämmäksi.

EU:n perussopimusten määräämän pääoman ja työvoiman ”vapaan liikkumisen" takia tuotantoa siirretään Suomesta halvemman palkkatason maihin. Samasta syystä muun muassa rakennus-ja terveydenhuoltoalaa täytetään Suomessa jatkuvasti ulkomaisella halpatyövoimalla, joka syrjäyttää suomalaiset työntekijät ja ajaa palkkatason alas.

Vihreällä siirtymällä oikeutetaan poliittisia päätöksiä, jotka kurjistavat Suomalaista yhteiskuntaa.On syytä muistaa, että sähkökin oli vielä hetki sitten halpa ja riittoisa perushyödyke mutta ei enää. Aivan samoin voi käydä myös ruualle, jos nykylinjaa ruuantuotannon alasajon suhteen jatketaan.

Suomea monikulttuuristetaan ideologisista syistä seurauksista välittämättä, vaikka se on taloudellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti kestämätöntä. Maahanmuuton kustannuksista tehtiin Suomessa laskelma, joka osoitti jo vuonna 2019 kyseessä olevan vuosittainen yli 3 miljardiin euron kuluerä.

Nato-maista käy lähes jatkuvasti sotia ympäri maapalloa. Nato-Suomi joutuisi antamaan turvatakuita tällaisille sotaisille maille. Nato-jäsenyys on paitsi taloudellisesti uusi ja suuri taakka, myös valtava turvallisuusriski, koska tulemme isolla todennäköisyydellä sen myötä vedetyiksi mukaan meille vieraisiin sotiin. Järkeä päätöksentekoon, ettei nuorten miesten tai naisten tarvitse lähteä turhiin sotiin.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

En tiedä.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Vaalibudjetti on 500–1000 euroa.