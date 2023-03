Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa eläinoikeuspuolueen Jaakko Perttunen.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Olen lähtenyt politiikkaan edistääkseni eläinoikeuksia. Vaaliohjelmamme keskiössä on eläinpolitiikka ja esitämme siinä monia konkreettisia ehdotuksia, joilla eläinoikeuksia voitaisiin edistää. Tärkeimpänä kohteena ruokapolitiikka, sillä ruuantuotantomme on hyvin väkivaltainen. Vuonna 2021 suomalaisissa teurastamoissa tapettiin yhteensä noin 86,2 miljoonaa eläintä. Luku ei sisällä kalatuotannossa tapettuja yksilöitä, sillä kalatuotanto tilastoidaan yksilöiden sijaan kilomäärinä. Haluan Suomeen kokonaisvaltaisen ruokapolitiikan uudistuksen. Eläintuotannosta on siirryttävä kohti kasviperäistä ruoantuotantoa esimerkiksi maataloustukien uudelleen kohdentamisella ja veromuutoksilla.

Haluaisin myös rajoittaa metsästystä ja kalastusta. Luonnonvaraisilla eläimillä on oikeus elää vapaudessa luonnollisessa ympäristössään sekä oikeus saada apua ja hoitoa. Ehdotamme, että metsästyksen ja kalastuksen alaikärajaksi on säädettävä 16 vuotta. Etenkin kalastusta tulisi tarkastella kriittisemmin. Miellämme kalat helposti toisarvoisiksi eläimiksi, vaikka nykytutkimus osoittaa yksiselitteisesti kalojen olevan tuntoisia ja tietoisia aivan kuten muutkin eläimet. Kalat kokevat kipuaistimuksen yhteydessä tietoista, psyykkistä epämukavuutta.

Tärkeä askel eläinoikeuksien kannalta olisi eläinten perusoikeuksien kirjaaminen perustuslakiin. Ehdotamme, että pohjana käytetään Suomen eläinoikeusjuristit ry:n laatimaa luonnosehdotusta eläinten perusoikeuksista perusteluineen ja että perustuslain muutoksen edellyttämä prosessi käynnistetään jo tulevalla vaalikaudella.

Haluaisin olla mukana tekemässä parempaa ilmastopolitiikkaa. On turhauttavaa seurata, kuinka puolueet rakentavat politiikkansa edelleen talouskasvun ja lisääntyvän kulutuksen varaan. Ikään kuin nykyinen yhteiskuntajärjestelmämme voisi jatkua nykyisellään, kunhan sitä viilataan sieltä täältä. On kuitenkin niin, että talouskasvua ei kyetä irtikytkemään ympäristöhaitoista. Kaiken tuotannon ja kulutuksen kokonaiskuormitusta on vähennettävä, jos ilmastokriisin torjunnassa halutaan onnistua. Edessämme on ekologinen jälleenrakennus, joka koskee yhteiskunnan jokaista sektoria.

Turkistarhaus tulisi jo lakkauttaa.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Olemme vaaliliitossa feministisen puolueen kanssa, joten heidän kanssaan olisimme mieluusti hallituksessa. Eduskuntapuolueista mukana voisivat olla ainakin vihreät ja vasemmistoliitto.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Toistaiseksi nollabudjetilla.