Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa vasemmistoliiton Anne Nyman.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Olen pienituloisten ja duunarien puolella. Tärkeintä on, että palkalla ja eläkkeellä on tultava toimeen. On järkyttävää, että moni eläkeläinen joutuu kituuttamaan alle tonnin bruttoeläkkeellä! Eläkeläisköyhyys ei muuten poistu tulevaisuudessakaan, jos ei jotain tehdä: työelämässä on paljon vastoin omaa tahtoaan osa-aikaisia työntekijöitä, jotka tulevat saamaan todella pientä eläkettä.

Tässä tilanteessa on törkeää ehdottaa leikkauksia pienituloisimmilta, ruuan arvonlisäveron nostoa tai eläkeindeksin jäädyttämistä. Meillä on muun muassa koronan vuoksi syntynyttä hoitovelkaa, ja meidän täytyy panostaa terveyspalveluihin, ei leikata niistä. Nuorisopsykiatrian tilanne on akuutti, se täytyy ratkaista.

Työelämän lait on pantava kuntoon: Palkkavarkaus on saatava lakiin rangaistavana tekona. Se on yhtä lailla rikos, jos työnantaja varastaa työntekijältä, kuin toisinkin päin. Tätä nykyä, jos työnantaja jää kiinni siitä, että on maksanut tietoisesti liian pientä palkkaa tai pimittänyt lomarahat vaikka vuosien ajan, asia on kunnossa, kun palkka korjataan oikeaksi. Eihän se näin mene.

Entä kuinka moni vie työnantajansa oikeuteen, vaikka olisi joutunut työelämässä kuinka hyväksikäytetyksi? Ammattiliitoille on saatava kanneoikeus, jotta ne voivat puuttua epäkohtiin, eikä työntekijän tarvitse yksin viedä asiaansa oikeuteen ja pelätä työpaikan menetystä tai muita seurauksia vaatiessaan oikeuksiaan oikeusteitse. Vastentahtoinen osa-aikaisuus on kipupiste etenkin palvelualoilla: työntekijät haluavat elättää itsensä työllään, mutta heille ei anneta mahdollisuutta siihen. Haluan, että osa-aikaisuuteen on oltava perustelu samalla lailla kuin määräaikaiseen työsuhteeseen. Kun ihmiset saavat tehdä töitä, joista maksetaan oikeaa palkkaa, he maksavat veroja, ja meillä on varaa hyvinvointiyhteiskuntaan. Sunnuntaikorvausta ei poisteta laista, toisin kuin Kaupan liiton tavoite on.

Koulutuksesta ei leikata, siihen panostetaan – ja tämä sisältää oppimisen tuen muun muassa pienentämällä ryhmäkokoja ja lisäämällä erityisopettajien määrää. Sipilän hallituksen järjettömin ja lyhytnäköisin teko oli koulutuksesta leikkaaminen, siinä leikkaamme suoraan tulevaisuudesta.

Sähköverkot pitää ostaa takaisin valtiolle, ja sähkön hinnalle tarvitaan katto.

Omaishoitajien tukea täytyy nostaa, he tekevät erittäin tärkeää rakkauden työtä ja heidän palkkionsa ovat todella pienet.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Ainakin vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja vihreät.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Käytän noin 20 000 euroa.