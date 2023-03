Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa sosialidemokraattien Marko Asell.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Suomi menestyy osaamisella, joten koko koulutuspolkuun varhaiskasvatuksesta alkaen pitää panostaa. Lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin tarvitaan resursseja. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen kasvattaminen tuo kansainvälistä kilpailukykyä, työtä ja vientituloja.

Hyvinvointipalvelut on saatava toimimaan laadukkaasti ja soten resurssit on turvattava. Ennaltaehkäisevän työn ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnille tulee korostaa. Harrastukset antavat myös tärkeää henkistä sisältöä arkeemme.

Rauha on tärkein arvo ja arjen turvallisuus on taattava. Sisäinen turvallisuus ja maamme puolustuskyky vaativat näinä aikoina resurssinsa. Natoon integroitumisen myötä kansainvälinen puolustusyhteistyö vahvistuu ja sitä pitää edelleen edistää.

Ilmastonmuutos on uhka ja mahdollisuus. Jälkipolvillemme on jätettävä elinkelpoinen pallo, joten luonnonsuojelu ja ilmaston lämpenemisen ehkäisy on tärkeää. Siinä on mahdollisuus myös uusien innovaatioiden ja työpaikkojen luomiseen. Suomen on oltava edelläkävijä kehitettäessä puhtaita ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Näkyvissä olevien ennusteiden valossa hallitusta alkaa koostamaan sdp, kokoomus tai perussuomalaiset. Toivon sdp:n olevan vaalien jälkeen suurin puolue, jotta Marin II -hallitus toteutuu. Muuten riskinä voi olla sinimusta hallitus, joka on uhka esimerkiksi koulutukselle, hyvinvointipalveluille ja ilmastonmuutoksen hillinnälle.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Vaalibudjettini on 20 000–30 000 euroa.