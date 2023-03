Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa vihreiden Kaisa Räsänen.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Erityisluokanopettaja olen vahvasti kasvatuksen, koulutuksen sekä kulttuurin puolestapuhuja. Saamelaisena luonnon hyvinvointi on minulle tärkeää ja lähiluonto henkireikä kiireisen arjen keskellä. Minulle on tärkeää nojata päätökseni tutkittuun tietoon ja perehdyn asioihin huolellisesti. Politiikassa vahvuuksiani on kyky neuvotella, empaattisuus ja halu etsiä yhteisiä ratkaisuja. Haluan kaikella toiminnallani varmistaa, että yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat todellisuutta ihan jokaiselle. Olen heikomman puolella ja minulle tärkeitä arvoja ovat inhimillisyys, luottamus ja oikeudenmukaisuus.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen perusrahoitusta on nostettava pohjoismaiselle tasolle. Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun on tehtävä henkilöstömitoitukset, jolla varmistetaan riittävät resurssit opetukseen, oppimiseen ja erityisopettajan antamaan tukeen. Kouluissa on vahvistettava opiskelijahuolto- ja terveyspalveluita, jotta apua saa matalalla kynnyksellä. Oppimisen kolmiportaista tukea selkeytettävä ja lakiin on määriteltävä, millaisiin tukipalveluihin oppilas kullakin tuen tasolla on oikeutettu. Jatko-opinnoissa on varmistettava riittävä lähiopetus, uudistettava hakuprosesseja ja opintorahaa on nostettava minimissään 100 euroa/kk. Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä.

Taiteen ja kulttuurin osuus budjetista on nostettava yhteen prosenttiin. Meidän on yhä selvemmin tunnistettava ja tunnustettava kulttuurin ja taiteen vaikutus ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille, taloudelle, työllisyydelle ja osallisuudelle. Samaan aikaan meidän on vahvistettava kulttuurialojen työntekijöiden toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Työskennellessäni erityisopettajana olen nähnyt, millaiset vaikutukset lapsiperheköyhyydellä on perheille ja lasten hyvinvoinnille. Perustulon asteittainen käyttöönotto vahvistaisi yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien taloudellista asemaa ja selkeyttäisi sosiaaliturvaa. Se mahdollistaisi myös opiskelijoiden keskittymisen opintoihin ja toisi kaivattua joustoa työelämään.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Nykyinen hallituspohja olisi mielestäni toimiva, mikäli kaikki puolueet pystyvät sitoutumaan hallitusohjelmaan. Henkilökohtaisesti en näkisi mahdolliseksi hallituskumppanuutta niiden puolueiden kanssa, jotka ovat valmiita leikkaamaan varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta, sosiaaliturvasta tai nykyisistä ilmastotavoitteista.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Vaalibudjettini on tällä hetkellä noin 9 000 euroa, jossa on mukana Nokian vihreiden rahoitusta, omaa rahaa ja lahjoituksia.