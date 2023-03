Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa sinimustan liikkeen Aleksi Veikkola.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Tärkein asia on Suomen pitäminen suomalaisena. Ennen sitä täytyy ymmärtää, mitä varten valtio on edes olemassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunhan bruttokansantuote julkisen tai yksityisen sektorin kautta kasvaa ja ihmiset valtion rajojen sisällä saavat hedonistisesti kuluttaa tuotteita ja palveluita jatkuvasti enemmän, ollaan onnistuttu.

Arvokkaimpia asioita tässä elämässä ei pysty myydä tai ostaa. Etnisesti yhtenäinen yhteiskunta on yksi näistä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen utopistinen materialismi on tosin saanut pahoja iskuja kasvoille viime vuosina, joten näen että materialismi on jo alamäessä. Valtion kuuluisi mahdollistaa mahdollisimman laadukkaita suomalaisia, sekä henkisesti että fyysisesti. Tähän tyyliin Ateenan demokratiakin muinoin perusteli itsensä: jotta maailmassa olisi laadukkaita ateenalaisia.

Julkiset palvelut siis kuuluvat suomalaisille. Palvelut kyllä kuuluu taata, mutta kelle? Suomalaisille.

Viimeisenä ottaisin myös mukaan geopoliittisen ajatuksen siitä, että suomettua voi myös länteen, eli Yhdysvaltoihin, ei pelkästään itään Venäjälle. Jälkimmäinen onneksi ymmärretään nyt hyvin. Kulttuuri vesittyy siten, että varsinkin nuoret ihmiset saattavat pitää alitajuisesti sosiaalista mediaa ja Netflixiä todellisempana kuin oikeaa elämää. Aivot kun ovat vuosien stimulaation kautta turtuneet näiden käytöstä.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Aivan sama kunhan hallitus muodostuisi sellaiselle pohjalle, joka määrittelee suomalaisuuden ja siten kansalaisuuden etnisyyden kautta. Passin hallinta ei tällä hetkellä merkitse muuta kuin passin hallintaa. Se on ympäripyöreä kansalaisuuden määritelmä. Puolueista vain sinimusta liike näkee tämän liberalismin ideologisen lumeen läpi. Pahiten tässä lumeessa on kokoomus, joten ei se ainakaan. Suurin oire tästä ajattelusta on loputon ihmisten maahantuonti, mikä on hyvää bisnestä monelle, muttei Suomen kansalle ja suomalaisuuden jatkuvuudelle. Jos pitää nimetä niin sinimusta liike, perussuomalaiset, kristilliset ja keskusta.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Budjettiin kuuluu lähinnä polttoaine ja julkisten lippuja, jotta pääsen kulkemaan kampanjatapahtumissa.