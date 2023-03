Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa kristillisdemokraattien Marjut Hovi.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Tärkeintä on palauttaa suomalaiset, kristilliset perusarvot kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi. Kun perusta on kunnossa, voivat päättäjät tehdä suomalaisia ihmisiä, perheitä ja yhteisöjä kunnioittavia ja huomioon ottavia hyviä päätöksiä.

Sote-uudistuksen valuviat on korjattava pikimmiten. Ennen kaikkea jokaisen ihmisen on Suomessa päästävä hoitoon ja saatava oikea apu oikeaan aikaan – jonoissa ei kukaan tervehdy. Ilman hoitajia kukaan ei myöskään tule hoidetuksi, eikä potilaiden hyvinvointi lisäänny, ellei hoitajat jaksa työssään.

Koulutukseen on tehtävä kunnianpalautus laadukkaasta varhaiskasvatuksesta aina elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen vanhuuteen asti. Otetaan käyttöön muun muassa koulutuksen perusrahoitus, pienet ryhmäkoot, opettajarekisteri, kansainvälisyys ja koulutussetelit.

Kotimainen ruoan- ja energiantuotanto on turvattava jatkossakin. Markkinat on saatava kuntoon ja tuottajalle kohtuullinen korvaus. Tarvitaan ympäristö, jossa on kannattavaa investoida ja luoda uusia työpaikkoja. Kaikki kriittinen infra on pidettävä kansallisissa käsissä, ja suomalaisesta osaamisesta on pidettävä kiinni.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Kd on puolueena valmis yhteistyöhön periaatteessa kaikkien kanssa, vaikka kaikista arvoista ei kauppaa tehdäkään. Perinteisesti kd:lla on ollut sillanrakentajan rooli, eikä mitään puoluetta suljeta pois. Tarvitaan paljon hyvää tahtoa ja yhteistyöosaamista ja sitä puolueesta löytyy.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

Teen kampanjaa pienellä budjetilla, mutta aktiivisesti Nokian kd:n hienon porukan avustuksella. Hyvän asian puolesta kannattaa olla ehdokkaana.