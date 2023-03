Nokian Uutiset esittelee maaliskuun aikana nokialaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Esittelyt julkaistaan satunnaisessa järjestyksessä.

Maria Asunta on perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Nokialta.

Kevään eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta. Ennakkoon voi Suomessa äänestää 22.–28. maaliskuuta.

Nokialta eduskuntaan pyrkii 14 ehdokasta. Nokian Uutiset esitti heille samat kysymykset ja antoi vastaukselle maksimipituuden. Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan sekä verkossa että printissä satunnaisessa järjestyksessä. Vuorossa perussuomalaisten Maria Asunta.

Mitkä ovat tärkeimmät teemat, joita haluaisit kansanedustajana edistää?

Sinivalkoinen siirtymä. Suomalaisten turvallisuus on perussuomalaisuuden keskiössä. Kansallinen etu on itsenäisen, vahvan Suomen ydin, ja "oma kansa ensin" -ajattelu on vahvuus.

Lupaan edistää parhaan kykyni mukaan sinivalkoista turvaa: elävää ja ehjää maaseutua sekä huoltovarmuutta ja omavaraisuutta, jotka ovat turvallisuuspolitiikan ytimessä. Suomea, joka panostaa puolustusvoimiinsa, liittoutuu, saa ja antaa apua.

Kasvu ja tuottavuus edellyttävät viisasta energia-, vero- ja koulutuspolitiikkaa. Hajautettu, monipuolinen energiapolitiikka on kasvun, tuottavuuden ja turvallisuuden edellytys. Ydinvoima keskeinen, turvetuotanto takaisin. Me tarvitsemme osaamista, tuottavaa työtä, yrittäjyyttä, luovuutta, innovaatioita. Suomalainen teollisuus on ympäristöteko.

Meidän Suomemme reivaa maahanmuuton järkikurssille, ottaen oppia esimerkiksi Ruotsin nykyisestä oikeistohallituksesta ja Tanskan demareista. Meidän Suomessamme puolustetaan vähäosaisia ja maamme hiljaisia: kansa elää ja vanhenee arvokkaasti.

Peruskalliona perhe. Toimittajana olen erikoistunut perhepolitiikkaan, jota myös kansanedustajana ajaisin: eettistä lastensuojelua, jossa lakeja noudatetaan, oikeusturvaa lujitetaan, perhe-elämänsuojaa kunnioitetaan; apua annetaan koteihin, lapsen etu ensin.

Kansalaisilla tulee olla luja palvelu- ja oikeusvarmuus, eikä lainsuojattomaksi saa kukaan joutua. Ilmiantoyhteiskuntaa vastustan. Apua on uskallettava pyytää pelkäämättä viranomaisia. Meidän on taattava rakkaille lapsillemme sisäisesti turvallinen, kaunis, rehellinen ja tosi kotimaa, jossa voi kasvaa pelotta.

Kyvykkäiden kotimaa. Myös koulutusjärjestelmä on sydämelläni, sillä toimittajana perehdyin erityisopetukseen 2010-luvulla. Haluan edistää kyvykkäiden kotimaata, jossa lapset oppivat ja osaavat, nepsylapsia tuetaan, Pisa-kokeissa menestytään, huumekriisiä hoidetaan, kaveria ei jätetä. Koulu keskittyköön perustehtäväänsä: osaajien kouluttamiseen. Opettajia ja lapsia ei tule kuormittaa jatkuvilla uudistuksilla, hankehumpalla ja digiloikilla.

Millainen hallituspohja olisi mielestäsi ihanteellinen?

Oikeistohallitus ehdottomasti, tolkkua valtionhoitoon tuoden. Korkojen noustessa velkakierteen katkaisu on välttämätöntä maamme pelastamiseksi. Veronkorotusten tie on loppuun kuljettu. Edessä on julkistalouden menojen suursiivous, jotta voidaan satsata peruspalveluihin kuten terveydenhoitoon, vanhusten hoitoon ja koulutukseen.

On myös varjeltava metsämme EU:lta ja maatilamme konkursseilta, estettävä 1990-luvun laman toisinto. Poliitikkojen tehtävä on vahvistaa yhteiskuntarauhaa. Suomalaisten mielenrauha kaipaa ennallistamista, ja sen mahdollistaa oikeistohallitus.

Millaisella budjetilla teet kampanjaa?

7 000–10 000 euroa. Pääosin omillani, sillä minulla on erityisen korkea kynnys pyytää vaalitukea muilta.