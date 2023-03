Kesäteatterin mainoksessa puhutaan ”mustalaisista” – Kysyimme romaniyhteisön edustajilta, mitä mieltä he ovat sanasta

Saako romaneista puhua mustalaisina teksteissä, näytelmissä ja niiden mainoksissa? Kysyimme asiaa Suomen romaniyhdistykseltä.

Nokian kesäteatterin ensi kesän näytelmä on Kultaiset korvarenkaat. Näytelmässä osa roolihahmoista on romaneita. Puvustuksessa käytetään näyttäviä hameita.

Nokian kesäteatterissa nähdään ensi kesänä Kultaiset korvarenkaat -näytelmä, jonka roolihahmoista osa on romaaneja. Historiaan sijoittuvan näytelmän mainoksessa teatterin kotisivuilla puhutaan ”mustalaisista”.

Käsikirjoittaja Heli Pitkänen sanoo, että näytelmän esittelytekstin sana on sidottu aikakauteen, jolloin mustalainen oli yleinen nimitys romaneista. Pitkänen kertoo tässä jutussa enemmän ensi kesän näytelmästä ja siihen liittyvistä teemoista.

Suomen romaniyhdistyksen mediakoordinaattori Natasha Roth ja nuorisotyön koordinaattori Dimitri Lindgren toteavat, että mustalainen-sanan käyttäminen on ongelmallista, vaikka näytelmä tai teksti sijoittuisikin menneisyyteen.

”Tänä päivänä ei ole enää ok käyttää sanaa mustalainen, vaan korrekti termi on romani”, Roth sanoo. Hän toteaa, että vanhoissa teksteissä termiä mustalainen käytetään, ja siihen he eivät lähde puuttumaan. Huomionarvoista hänen mukaansa on se, jos näytelmä on kirjoitettu hiljattain.

”Jos sanaa mustalainen käytettäisiin näytelmän sisällä esimerkiksi vuorosanoissa, niin olisi todella hyvä, että tuotaisiin esille niin mainonnassa kuin jossain kohtaa näytelmää, ettei se sana ole enää korrekti”, Roth sanoo.

Rothin ja Lindgrenin mukaan ei ole mitään estettä sille, etteikö valtaväestön edustaja voisi kirjoittaa vähemmistöistä.

”Kuka tahansa voi kirjoittaa mistä tahansa. Mutta kun kirjoitetaan vähemmistöistä, olisi hyvä tehdä taustatyötä, miettiä terminologiaa ja pyytää asiasta konsultointia.”

Roth sanoo, että niin Suomen romaniyhdistys kuin paikalliset romaniyhdistyksetkin antavat lähtökohtaisesti hyvin mielellään opastusta ja apua.

”Konsultaatio olisi erittäin tärkeää. Kun puhutaan tällaisesta vähemmistöstä, joka on Suomessa ollut yli 500 vuotta, niin olisi hienoa, jos otettaisiin yhteyttä.”

Opastusta kulttuuriin

Lindgren kertoo, että Suomen romaniyhdistys on ollut mukana kulttuurisessa ohjaamisessa, kun eri teattereissa on tehty muun muassa Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen ja Kaunis Veera. Teatterintekijät ovat saaneet opastusta romanikulttuuriin ja -tapoihin, muun muassa kampauksien tekemiseen ja vaatteiden liikekieleen. Myös käsikirjoituksia on luettu ja kommentoitu.

”Tapaamiset ovat olleet tärkeitä ja avanneet uusia näkemyksiä molemmin puolin. Muun muassa Salon teatteri ja Peacock ovat olleet yhteydessä sisällöllisen tuottamisen suhteen, jotta ei anneta väärää kuvaa, tuoda esille kulttuurisia vääristymiä ja vahvisteta stereotypioita”, Lindgren kertoo. Hän sanoo, että esimerkiksi Kultaiset korvarenkaat -näytelmän mainostekstissä puhutaan heimopäälliköstä, vaikka romaneilla ei sellaisia ole.

Natasha Rothin mukaan sanavalinnoista palataan lopulta siihen, että käsikirjoittajien olisi hyvä olla yhteydessä ja kysyä asioista.

”Jos asiaa ajatellaan romanien näkökulmasta, on tärkeää, ettei vahvisteta vääränlaisia stereotypioita ja sitä kautta levitetä väärää tietoa ja pistetä romaneita ikävään asemaan.”