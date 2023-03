Nokian kesäteatterin ensi kesän näytelmää harjoitellaan jo täyttä päätä – Esitys kertoo vähemmistön tarinaa ja herättää myös kysymyksiä, näin käsikirjoittaja vastaa

Kultaiset korvarenkaat -näytelmä kertoo käsikirjoittaja Heli Pitkäsen mukaan ennen kaikkea rakkaudesta. Näytelmän roolihahmoista osa on romaneita. Pitkänen sanoo, että vähemmistöistä on kirjoitettava kunnioittavasti.

Nokian lukion auditoriosta kaikuu musiikki ja kenkien kopina. Meneillään on Nokian kesäteatterin ensi kesän näytelmän harjoitukset.

Näyttelijät Lauri Pelander ja Emeliina Virtanen tanssivat, ja heidän roolihahmojensa välillä on selvästi kipinää. Luvassa on siis suuria tunteita. Näytelmän nimi on Kultaiset korvarenkaat, ja se kertoo rakkaudesta, intohimosta ja kohtalosta. Vapaus – tai oikeastaan unelma siitä – on myös tärkeässä osassa.