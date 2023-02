Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran taidetila Raamissa avautuva Johanna Lehdon ”Vuoropuhelu” on kokoava näyttely, jossa on esillä taiteilijan aikaisemmin valmistettuja lasiveistoksia ja uudempia pronssiveistoksia.

Vuoropuhelua näyttelyssä käyvät taiteilijan teosten ihmishahmot ja näyttelyn kävijä, materiaaleina lasi ja pronssi ja taiteilijan tuotannon eri aikakausien teokset. Näyttely onkin läpileikkaus Lehdon taiteellisen työskentelyn historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuden ajatuksiin.

Näyttelyn keskeinen teema liittyy Lehdon mukaan ihmisen kuvaamiseen, sillä teosten aihe ja inspiraation lähde on säilynyt samana lähes koko ajan. Myös luonto on ehtymätön ja kiehtova työskentelyn innoittaja.

”Ihmistä käsittelevä aihemaailma on mielenkiintoinen, monipuolinen ja rajaton. Ympäristö, jossa elämme, on hyvin pitkälle ihmisen muokkaama”, Lehto kuvailee tiedotteessa.

Yksityiskohta Johanna Lehdon Vuoropuhelu-näyttelystä.

Muotoilijana ja taiteilijana Lehtoa kiinnostavat erilaiset valmistus- ja työstömenetelmät, ja hän suunnittelee ja valmistaa kaikki teoksensa itse. Pääasialliset materiaalit ovat lasi ja pronssi. Lasin valmistuksessa Lehto käyttää usein kipsimuotteja, oli sitten kyse puhalletuista teoksista tai uunitekniikoilla valmistetuista teoksista.

”Olen kiinnostunut löytämään erilaisten valmistustekniikoiden avulla teoksiini haluamaani struktuuria ja tunnelmaa. Lasiin yhdistän usein lehtikuparia, jonka värjään patinoimalla”, Lehto kertoo.

”Pronssi on mielestäni materiaalina äärimmäisen kiehtova. Se ei ole särkyvää eikä läpinäkyvää kuten lasi, mutta siinä on oma herkkyytensä ja teknisesti erilaisia mahdollisuuksia. Pronssin työstäminen on mielenkiintoista ja värjääminen patinoimalla on välillä jopa yllätyksellistä.”

Johanna Lehdon Vuoropuhelu-näyttely Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran taidetila Raamissa 20.2.–24.3.2023.