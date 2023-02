Nokian kaupunki aikoo irtisanoa Tapsan Tahteja vuosia järjestäneen Onnensirkuksen

Kaupunki suunnittelee järjestävänsä tapahtuman itse.

Nokian kaupunki on purkamassa sopimusta Tapsan Tahtien järjestämisestä. Vuodesta 2013 järjestämisvastuu on kuulunut tamperelaiselle Onnensirkukselle. Kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto käsittelee asiaa ensi viikon tiistaina pidettävässä kokouksessa.

Kaupungin tiedotteen mukaan sopimuksen purkamisen taustalla on pitkään toistaiseksi voimassa olleen sopimuskauden katkaiseminen ja halu kehittää Tapsan Tahteja osana kaupungin tapahtumakokonaisuutta.

Tapsan Tahteja on järjestetty Nokialla vuodesta 1987 lähtien. Sen yhteydessä on jaettu vuosittain arvostettu Iskelmä Finlandia-palkinto ansioituneelle kotimaisen musiikin esittäjälle. Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa. Viime vuonna palkinnon voitti Mikko Alatalo.

Lue lisää: Tuore Finlandia-palkittu Mikko Alatalo paljastaa Nokian Uutisille erään seikan kuuluisasta tavaramerkistään – Miehen viimeinen levy on jo suunnitteilla

Vuoteen 2010 saakka kaupunki on järjestänyt Tahdit itse. Tuon jälkeen tuotannosta ovat vastanneet kilpailutuksella valitut tapahtumatuotantoyritykset.

”Nokia on vahvasti kasvavana ja kehittyvänä kaupunkina voimakkaassa muutoksessa, mikä edellyttää myös kaupungin tapahtumakentän kokonaisuuden tarkastelua kaupungin elinvoimaisuuden sekä veto- ja pitovoiman kehittämiseksi”, perustelee hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström muutoksen tarvetta kaupungin tiedotteessa.

Asta Engström.

Onnensirkus on vastannut Tapsan Tahtien järjestämisestä vuodesta 2013 alkaen. Vuodesta 2016 lähtien sopimus on ollut toistaiseksi voimassa oleva.

”Pitkän sopimuskauden aikana tapahtumien järjestämisen kustannusrakenne on muuttunut. Lisäksi on huomioitava, että julkisissa hankinnoissa periaatteena on julkisten varojen tarkoituksenmukainen käyttö. Tällöin pitkien sopimusten riskinä on mahdollisten kilpailukykyisten tarjousten huomiotta jääminen ja sitä myötä tapahtuva kehittyminen”, kertoo hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Tapsan Tahtien vuosittainen kustannus Nokian kaupungille on 60 000 euroa, millä summalla kaupunki on tukenut tapahtuman vuosittaisia järjestelykuluja.

Tapahtuman tuotannon uudelleen kilpailutuksen valmistelu alkaa heti, kun päätös irtisanomisesta on tehty.

Tamperelainen Kari Heikkilä ja nokialainen Terhi Jurvela intoutuivat tanssin pyörteisiin jazzin soidessa taustalla. Kaksikon osaavat askeleet keräsivät ihastuneita huokauksia ja suosionosoituksia yleisöltä. Arkistokuva viime kesän Tapsan Tahdeilta.

Seuraavat Tapsan Tahdit järjestetään elokuussa

Onnensirkus järjestää sopimuksen irtisanomisajan puitteissa vielä seuraavat Tapsan Tahdit Pirkkalaistorilla 3.–5. elokuuta 2023.

”Sopimuksen irtisanomista on valmisteltu hyvässä yhteistyössä nykyisen järjestäjän kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä Onnensirkuksen vankkaan ammattitaitoon ja monivuotiseen yhteistyöhön Tapsan Tahtien toteutuksessa”, Asta Engström kertoo.

Lue lisää: Tapsan Tahdeilla 11 000 kävijää, lauantai-ilta lähes loppuunmyyty – Katso supersuuri kuvagalleria Nokian festarikesän ytimestä

Lue lisää: Katso tallenne: Nokian Uutiset lähetti suorana Tapsan Tahtien lähes koko lauantaipäivän

Lue lisää: Lähes 2 000 ihmistä täyttää Pirkkalaistorin tänä viikonloppuna – Kalervo Hänninen on ollut mukana Nokian kesän suurimman musiikkitapahtuman talkoissa 21 vuotta

Lue lisää: Pirkkalaistori sonnustautuu jälleen Tahtitorin asuun – Nokian kesän ykkösviikonloppu alkaa poikkeuksellisesti jo keskiviikkona

Lue lisää: Muistatko Jari Sillanpään lippalakin tai J. Karjalaisen käskyn sammuttaa tv-kamerat? – Tapsan Tahdit täyttää 35 vuotta, katso tästä kuvia vuosien varrelta