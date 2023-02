Ensimmäinen yhteinen vapaaehtoisten koulutustilaisuus järjestetään maaliskuussa.

Ulkoiluystävät ovat vieneet iäkkäitä nokialaisia ulkoilemaan jo useamman vuoden ajan. Vertaisohjaajat puolestaan ovat antaneet osaamistaan esimerkiksi ikäihmisten lähitori Setorilla. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa vapaaehtoiset ovat järjestäneet muun muassa lukupiiritoimintaa, roolipeli- ja lautapelikerhoja sekä maksutonta digineuvontaa.

Viime vuonna Nokian kaupungilla käynnistyi myös nuorten loma-agenttitoiminta. Näin nuoret saavat itse vaikuttaa loma-aikojensa ohjelmatarjontaan.

Nokian kaupungilla otetaan maaliskuussa käyttöön uusi vapaaehtoistyön toimintamalli. Toimintamallin tarkoituksena on tarjota erilaisia palveluja yhdessä vapaaehtoisten kanssa, lisätä vapaaehtoistyön sisältöjä sekä vapaaehtoisille tarjottavaa koulutusta ja tukea. Ensimmäinen yhteinen vapaaehtoisten koulutustilaisuus järjestetään maaliskuussa.

Vanhat tutut vapaaehtoistyömuodot, kuten ulkoiluystävät, vertaisohjaajat ja loma-agentit jatkuvat myös uuden toimintamallin aikana.

Vapaaehtoiseksi koulutetaan

Ensimmäinen yhteinen uusien vapaaehtoisten koulutustilaisuus pidetään Lähitori Setorilla, Maununkatu 10, tiistaina 14. maaliskuuta kello 17–19. Koulutuksessa uusille vapaaehtoisille kerrotaan vapaaehtoisena toimimisesta ja eri mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä. Koulutukseen osallistuminen ei sido toimimaan vapaaehtoistyössä, vaan sinne voivat osallistua kaikki, joita aihe kiinnostaa.

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään 10.3.2023. Ilmoittautumislinkki löytyy kaupungin verkkosivujen Hyvinvointi ja vapaa-aika -välilehdeltä kohdasta Vapaaehtoistyö.

Kirjakaverit ja kulttuuriluotsit ovat uusia vapaaehtoisia

Kirjakaverit on kirjastopalveluiden uusi tapa tuottaa kirjaston kotipalvelua yhdessä vapaaehtoisten kanssa. He esimerkiksi kuljettavat kirjoja niille nokialaisille, jotka eivät itse pysty kirjastossa asioimaan. Nimensä mukaisesti kirjakaverit ovat kavereita, joten parien niin halutessa he voivat myös jäädä keskustelemaan maailman menosta asiakkaidensa kanssa kirjatoimitusten yhteydessä.

Kulttuuriluotsit lähtevät kaveriksi erilaisiin kulttuurikohteisiin, jonne ei tulisi yksin lähdettyä. Luotsin voi pyytää mukaan esimerkiksi taidenäyttelyyn, urheilutapahtumaan tai konserttiin. Kulttuuriluotsit eivät ole oppaita, joten heillä ei tarvitse olla erityistä tietoa vierailtavasta kohteesta. Kulttuuriluotsitoimintaa järjestetään yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Nokian yhdistyksen kanssa.

Kaupungin kulttuuripalvelut sopii yhteistyöstä Nokian eri kulttuurikohteiden kanssa, jotta kulttuuriluotsitoimintaa pystytään järjestämään sujuvasti. Mukaan toimintaan haluavat kulttuurikohteet voivat ilmoittautua kulttuuripalveluihin.

Lisäkoulutukset ja vertaistuki

Vapaaehtoiset ja vertaisohjaajat saavat tarvitsemaansa lisäkoulutusta ja tukea toimintaan säännöllisten vertaistapaamisten muodossa. Lisäkoulutuksia järjestetään muun muassa ensiaputaidoista, kulttuurikohteista ja liikunnanohjauksesta. Kaikki lisäkoulutukset ovat avoimia kaikille kaupungin vapaaehtoistyöntekijöille.

Lisäksi kaikille uusille ulkoiluystäville suositellaan osallistumista Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutukseen, joka järjestetään Nokialla kaksi kertaa vuodessa. Seuraava koulutus järjestetään myöhemmin keväällä.