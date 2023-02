Värivaloa-näyttelyssä ovat mukana kuvataiteilijat Marja Helo-Auer, Arja Kunttu ja Jaana Pärssinen.

Taidetalolle Souranderintielle avautui ystävänpäivän kunniaksi kolmen taiteilijan yhteisnäyttely. Värivaloa-näyttelyssä ovat mukana Marja Helo-Auer, Arja Kunttu ja Jaana Pärssinen.

Nämä taiteilijat rakastavat värejä ja se näkyy heidän töissään. He haluavat tuoda valoa ja iloa elämäänsä värein.

Myös katsojille näyttely tarjoaa valoa ja iloa sekä hetken lepoa arjesta ja varjoista, joita tällä hetkellä riittää.

”Värivaloa on elämänasenne. Värit, joilla itsemme ympäröimme, eivät ole sattumaa. Se on tiedostamatonta kaipuuta kyseisten värien energioihin. Tai se voi olla myös hyvinkin tiedostettua hakeutumista jonkin värin vaikutukseen. Väri tai värit, joita tarvitsemme, on meille valoa, toivoa, energiaa….mitä milloinkin. Se on yksinkertainen tapa luoda itselleen erilaisia maailmoja”, taiteilijat kertovat näyttelytiedotteessaan.

Jaana Pärssisen motto on jo pitkään ollut, että värillä on väliä, se on arjen juhlaa. Pärssinen maalaa öljyväreillä intuitiivisesti ja jättää jotakin tunnistettavaa enemmän tai vähemmän. Hän piilottaa mielellään hieman jotakin löydettävää töihinsä. Maalaukset ovat hetken vaikutelmia tai ajatuksia.

Marja Helo-Auerin Totuusko tässä -teos.

Marja Helo-Auer maalaa abstrakteja akryylitöitä. Hän aloittaa prosessin maalaamalla pohjan sattumanvaraisesti jollain värillä. Sen jälkeen hän maalaa uusia kerroksia jättäen valoja eli maalaamattomia kohtia. Monen kerroksen jälkeen syntyy moniulotteinen maalaus, joka antaa tilaa kunkin mielikuvitukselle.

Arja Kuntun maalaus Muistoja.

Arja Kuntulla on näyttelyssä muun muassa talviaiheisia akryylimaalauksia.

”Valkoinen on myös väri monine sävyineen”, hän sanoo. Kunttu luonnehtii tekemiään töitä myös runollisesti.

Kolmen kuvataiteilijan Värivaloa-näyttely Nokian Taidetalolla 14. helmikuuta – 5. maaliskuuta.