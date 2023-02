Nokialainen Taivalkunta Beat väänsi Eppuja rautalangasta – ”Albumi on kuin radioille tehty”

Rautalankamusiikkia soittava Taivalkunta Beat versioi ansiokkaasti Eppu Normaalin ikivihreitä omalla tyylilajillaan.

Suomen Musiikkitoimittajat tiedottaa, että nokialainen Taivalkunta Beat on voittanut paikallisradioiden helmikuun Kuukauden Levy -tittelin. 27. tammikuuta julkaistu Eppuja rautalankana -nimeä kantava albumi on juuri sitä, mitä titteli lupaakin: 14 kappaletta Eppu Normaalin ikivihreitä rautalankamusiikiksi sovitettuna. Rautalankamusiikki on yksinomaan Suomessa käytetty termi musiikista, jossa kuullaan kahta sähkökitaraa, sähköbassoa sekä rumpuja. Laulu ei ole tyylilajissa olennainen osa.

Yhtyeen nimi Taivalkunta Beat tulee luonnollisesti Nokian Taivalkunnan kylästä, jossa yhtyeen nykykokoonpanon muodostavat Pokkisen veljekset Vesa ja Juha ovat asuneet.

”Perinteinen rautalankamusiikki on Suomessa voimissaan, lajia harrastetaan laajalti ja alan väki on aktiivista. Kukaan ei ole kuitenkaan tätä ennen ryhtynyt versioimaan Eppu Normaalin kappaleita rautalankakuosiin, ei ainakaan korkealla profiililla”, tiedotteessa kerrotaan.

Soolokitaristi Vesa Pokkinen kertoo tiedotteessa kaksoisveljensä Juhan tavoin olleensa innokas Eppu-fani jo tuon yhtyeen alkuajoista lähtien. Fanituksen kohteena ovat tiedotteen mukaan olleet erityisesti Pantse Syrjän nerokkaat sävellykset ja Juha Torvisen kitaransoitto. Uusi levy on saanut myös molempien siunauksen.

Eppu Normaalin tuotannon olennainen osa ovat myös Martti Syrjän sanoitukset, joita ei rautalankaversioissa siis kuulla. Vesa Pokkisen kertoo tiedotteessa, että rautalankaa tehdään nimenomaan tunnistettava ja mieleen jäävä melodia edellä – ja niitähän Epuilla riittää. Levyllä kuullaan muun muassa kappaleet Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset, Kitara taivas ja tähdet, Vuonna 85 ja Tahroja paperilla.