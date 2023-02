Kunnon talvisäät tekivät mahdolliseksi jäädyttää Vahalahden koulun vieressä olevan kaukalon ja vapaan jään talvella 2021. Myös tänä talvena on talvilomaviikolla luvassa monia mahdollisuuksia päästä jäälle. Kuvituskuva.

Nokian kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät monipuolista ohjelmaa perheille, lapsille ja nuorille koulujen talvilomaviikolla 25. helmikuuta–5. maaliskuuta. Tarjolla on muun muassa lastenteatteria, teatterityöpajoja ja runsaasti liikunnallisia aktiviteetteja, kuten suppailua ja suosittu wibit-rata uimahallilla.

Ohjelma on kaikille avointa ja maksutonta (uimahallille uimahallimaksulla), mutta osaan tapahtumista on ennakkoilmoittautuminen.

Nokian Uutiset ei vastaa ohjelman muutoksista. Tarkista ajankohtaiset tiedot Nokian kaupungin verkkosivuilta.

Katso alta Nokian kaupungin talviloman ohjelmatarjonta:

Koko viikon ajan:

Yleisöluistelut ja mailahöntsyt

Nokian jäähalli, Hinttalankatu 6. Avoimet vuorot löytyvät täältä.

Nuorisotilat talvilomaviikolla

Nuksu, Härkitie 6, Harjuniitty, Lautamiehenkatu 1 ja Nemppis, Ruskeepäänkatu 30.

Nuorisotilat ovat talvilomaviikolla avoinna vuoropäivin maanantaista lauantaihin. Nuorisotiloilla on nuorten toiveiden mukaista toimintaa, kuten kokkausta, after ski -teemaista ohjelmaa sekä erilaisia visoja ja kisoja. Tilojen aukioloajat ja tarkemmat ohjelmat päivitetään Nuorisopalveluissa NYT -sivustolle ja nuorisotilojen instagrameihin: @nuorisotilanuksu, @emakoskennuoret ja @harjuniityn_nuorisotila.

Lauantai 25.2.

klo 10, 11 ja 13 Lasten Pirkkaset, Tanssiteatteri Raatikko: Hyppynarutus. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, Hiomo-sali. Työpaja sopii yli 3-vuotiaille. Paikkoja on rajoitetusti, varaa paikkasi ennakkoon verkossa. Tervetuloa mukaan rytmikkäälle hyppymatkalle! Hyppynarutus-teoksen hahmot Hyppy ja Naru ovat pomppimisen erikoiasiantuntijoita. He tietävät, että hyppynarulla hyppiminen on kuin tanssia.

klo 10.30–11.30 Koko perheen pallokoulu. Viholan koulu, Toukokatu 1. Maksuton ja avoin koko perheelle suunnattu liikuntatunti. Ohjauksesta vastaa Nokian KrP.

klo 14–15 Hyppytunti ja sup-laudat. Uimahalli, kuntoallas, Välikatu 24. Hinta 5–16-vuotiailta 1€ klo 13:30–14:30 välisenä aikana, muilta normaali uintimaksu. Omatoimista hyppelyä hyppytorneista ja kuntoaltaan matalassa päädyssä sup-lautojen testailua. Suunnattu uimataitoisille lapsille ja nuorille.

klo 14.30 Lasten Pirkkaset, Teatteri Eurooppa Neljä: Puhuva koira. Kerhola, Souranderintie 13. Kesto 50 min. Esitys sopii yli 6-vuotiaille, erityisesti alakouluikäisille – lasten vanhemmat ovat tietenkin tervetulleita myös! Esitykseen on vapaa pääsy, mutta paikkoja on rajoitetusti, joten varaa paikkasi ennakkoon verkossa: Varaa paikka esitykseen

klo 15.15–17.15 Perhetemppu Kuperkeikka. Nokian koulu, Puutteenkuja 5. Maksuton ja avoin koko perheelle suunnattu liikuntatunti. Ohjauksesta vastaa Kalypso Vesitanssikoulu oy.

Sunnuntai 26.2.

klo 12–13 Curling tutuksi. Nokian jäähalli, halli 2, Hinttalankatu 6. Maksuton ja avoin tunti, joka on suunnattu yli 12-vuotiaille. Opastusta myös pyörätuolicurlingiin!

klo 16–17 Koko perheen pallokoulu. Harjuniityn liikuntahalli, Lautamiehenkatu 1. Maksuton ja avoin koko perheelle suunnattu liikuntatunti. Ohjauksesta vastaa Nokian KrP.

Maanantai 27.2.

klo 13.30–19 (suljettu klo 16–17) Wibit-rata. Uimahalli, kuntoallas, Välikatu 24. Tasapainoa ja kehonhallintaa vaativa taitorata syvässä altaassa. Rata on tarkoitettu uimataitoisille lapsille ja aikuisille. Uintimaksulla radalle.

klo 18–18.30 Lasten Pirkkaset: Iltasatutunti. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, lasten ja nuorten osaston monitoimitila, 2.krs.

Tiistai 28.2.

Nuorisopalveluiden retki Nokia-Arenalle: Tappara-KooKoo. Tule kannustamaan suosikkijoukkuettasi Nokia Arenalle. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Nokian kaupungin verkkosivuilla Nuorisopalveluissa NYT -sivustolla viikolla 8, jolloin ilmoittautuminen alkaa.

klo 9.30 Lasten Pirkkaset: Kenpä puuta etsimähän – Kalevalan päivän varjoteatteriesitys. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, Hiomo-sali. Musiikillinen Kalevalan päivän esitys liittyy suomalaisiin mytologioihin. Ryhmien tulee ilmoittautua etukäteen p. 050 395 8823.

klo 10–19 (suljettu klo 16–17) Wibit-rata. Uimahalli, kuntoallas, Välikatu 24. Tasapainoa ja kehonhallintaa vaativa taitorata syvässä altaassa. Rata on tarkoitettu uimataitoisille lapsille ja aikuisille. Uintimaksulla radalle.

klo 11-12 Hiihtokoulu. Penttilänpuisto, Hinttalankatu 6. Maksuton ja avoin tunti. Hiihtokoulu on tarkoitettu alakoululaisille. Tunnilla harjoitellaan hiihtotekniikkaa, -temppuja ja mäenlaskua sekä kisaillaan ja leikitään hyvässä hengessä. Säävaraus.

Keskiviikko 1.3.

klo 10–19 (suljettu klo 16–17) Wibit-rata. Uimahalli, kuntoallas, Välikatu 24. Tasapainoa ja kehonhallintaa vaativa taitorata syvässä altaassa. Rata on tarkoitettu uimataitoisille lapsille ja aikuisille. Uintimaksulla radalle.

klo 11–12 Luistelukoulu. Nokian jäähalli, halli 1, Hinttalankatu 6. Maksuton ja avoin tunti. Luistelukoulu on tarkoitettu alakoululaisille. Tunnilla harjoitellaan luistelutekniikkaa ja -temppuja sekä leikitään ja kisaillaan hyvässä hengessä.

Torstai 2.3.

klo 12–16 Lasten Pirkkaset: Kepler62-päivä. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, lasten- ja nuortenosasto, 2 krs. Erilaista tekemistä Timo Parvelan ja Bjorn Sortlandin Kepler62-kirjasarjaan perustuen, mm. visailua ja pakopeli.

klo 13–14 Hyppytunti ja sup-laudat. Uimahalli, kuntoallas, Välikatu 24. Hinta 5–16-vuotiailta 1€ klo 12:30–13:30 välisenä aikana, muilta normaali uintimaksu. Omatoimista hyppelyä hyppytorneista ja kuntoaltaan matalassa päädyssä sup-lautojen testailua. Suunnattu uimataitoisille lapsille ja nuorille.

klo 13.20–14.20 Curling tutuksi. Nokian jäähalli, halli 2, Hinttalankatu 6. Maksuton ja avoin tunti, joka on suunnattu yli 12-vuotiaille. Opastusta myös pyörätuolicurlingiin!

Perjantai 3.3.

Nuorisopalveluiden retki Nokia Arenalle: Ilves-Lukko. Tule kannustamaan suosikkijoukkuettasi Nokia Arenalle. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Nokian kaupungin verkkosivuilla Nuorisopalveluissa NYT -sivustolla viikolla 8, jolloin ilmoittautuminen alkaa.

klo 9.30, 10.30 ja 12.30 Lasten Pirkkaset: Kiertelen ympäri maailmaa -työpaja. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, Hiomo -sali. Kesto 45 min. Työpajassa harjoitellaan esineteatteria ja sirkustaitoja matkailuteemalla. Sopii 4–10-vuotiaille, mutta pienemmätkin voivat osallistua. Paikkoja on rajoitetusti, varaa paikkasi ennakkoon täältä.

klo 13–14 Perhesirkus. Nokian uimahallin painisali, Välikatu 24. Tunnilla temppuillaan, leikitään ja harjoitellaan sirkusvälineiden käyttöä. Koko perheen yhteisen liikuntahetken lomassa kehittyvät myös motoriset perustaidot. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.

klo 14 Lasten Pirkkaset: Ruuti-klovnin matkalaukkuteatteri. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, Hiomo-sali. Kesto n. 25 min.Yhteisötaidekoulu Hehkumahkun esityksessä Ruuti-klovnin matkalaukusta aukeaa mitä ihmeellisempiä matkatarinoita. Sopii 4–10 -vuotiaille, mutta pienemmätkin voivat osallistua. Esitykseen on rajallinen määrä paikkoja, varaa paikkasi ennakkoon täältä.

Lauantai 4.3.

klo 9.30, 10.30 ja 12.30 Lasten Pirkkaset: Kiertelen ympäri maailmaa -työpaja. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie, Hiomo-sali. Kesto 45 min. Työpajassa harjoitellaan esineteatteria ja sirkustaitoja matkailuteemalla. Sopii 4–10-vuotiaille, mutta pienemmätkin voivat osallistua. Paikkoja on rajoitetusti, varaa paikkasi ennakkoon täältä.

klo 10.30–11.30 Koko perheen pallokoulu. Viholan koulu, Toukokatu 1. Maksuton ja avoin koko perheelle suunnattu liikuntatunti. Ohjauksesta vastaa Nokian KrP.

klo 14 Lasten Pirkkaset: Ruuti-klovnin matkalaukkuteatteri. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, Hiomo-sali. Kesto n. 25 min. Yhteisötaidekoulu Hehkumahkun esityksessä Ruuti-klovnin matkalaukusta aukeaa mitä ihmeellisempiä matkatarinoita. Sopii 4–10-vuotiaille, mutta pienemmätkin voivat osallistua. Esitykseen on rajallinen määrä paikkoja, varaa paikkasi ennakkoon täältä.

klo 14–15 Hyppytunti ja sup-laudat. Uimahalli, kuntoallas, Välikatu 24. Hinta 5–16-vuotiailta 1€ klo 13:30–14:30 välisenä aikana, muilta normaali uintimaksu. Omatoimista hyppelyä hyppytorneista ja kuntoaltaan matalassa päädyssä sup-lautojen testailua. Suunnattu uimataitoisille lapsille ja nuorille.

Sunnuntai 5.3.

klo 14.20–15.20 Curling tutuksi. Nokian jäähalli, halli 2, Hinttalankatu 6. Maksuton ja avoin tunti, joka on suunnattu yli 12-vuotiaille. Opastusta myös pyörätuolicurlingiin!

klo 16–17 Koko perheen pallokoulu. Harjuniityn liikuntahalli, Lautamiehenkatu 1. Maksuton ja avoin koko perheelle suunnattu liikuntatunti. Ohjauksesta vastaa Nokian KrP.