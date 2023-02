Oulujärvi kuvaa teoksissaan eniten ihmistä ja eläintä, koska liike ja anatomia kiinnostavat häntä.

Nokian rajan tuntumassa Pinsiössä asuva Riitta-Liisa Oulujärvi on Nokian Kuvataiteilijoiden Kuukauden taiteilija. Hänen teoksensa ovat esillä Food & Cafe Fridassa helmikuun ajan.

Näyttelyssä on esillä värikästä väkeä, joka seikkailee eri tilanteissa sirkusmaailmassa. Maalausten aiheissa liike on vahvasti läsnä. Kuvataiteilijoiden tiedotteessa Oulujärven maalaustyyliä kuvaillaan värikkääksi ja värien käytöltään rohkeaksi.

"Liike kiinnostaa ja sirkuksessa on aina väriä ja liikettä kuvattavana. Olen tehnyt useampiakin töitä sirkuksen hahmoista vuosien varrella”, Oulujärvi kertoo tiedotteessa.

Sirkuksen hahmoissa on liikettä.

Sirkusteema on aiemminkin näkynyt taiteilijan töissä. Vaikka Oulujärvi maalaa nykyään etupäässä akryylimaalauksia, on hän myös kuvanveistäjä. Muutamat hänen ihastuttavista pronssiveistoksistaan kuvaavat myös sirkuksen tapahtumia, liikettä ja eloa.

"Teemana temppuileva sirkuksen väki on kiinnostavaa eri asennoissaan. Pronssiveistosten teko on hieman hiipunut Nokialta poistuneen valimon myötä. Lisäksi materiaalikustannukset ovat tehneet muutaman viime vuoden aikana suuren harppauksen, siksi on parempi tällä hetkellä keskittyä ennemmin maalauksiin."

Kuukauden taiteilijan näyttelyssä on sirkusväen rinnalla esillä myös maalauksia kissoista. Oulujärvi kertoo kissojen olevan usein näkyvillä monissa töissään ja muutenkin lähellä hänen sydäntään.

"Kuvaan töissäni eniten ihmistä ja eläintä, sillä minua kiinnostaa liike ja anatomia."

Oulujärven side nokialaiseen kuvataidetoimintaan on pitkä. Viime vuodesta lähtien hän on kuulunut Nokian Kuvataiteilijoiden hallitukseen ja Nokian Kuvataiteilijoiden jäsenenä hän on toiminut kymmenisen vuotta. Näiden vuosien aikana hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin ja toiminut aktiivisesti yhdistyksen toimissa.