Saataisiinko Nokialle uusi kirjastoauto seuraavana vuonna? Volvon ja Kiitokorin edustajat esittelivät täyssähköisiä vaihtoehtoja

Nokian kaupungin kirjastopalveluiden mukaan nykyinen, vuodesta 2000 saakka nokialaisia palvellut kirjastoauto ei vastaa nykyajan vaatimuksia esteettömyyden suhteen.

Volvon ja Kiitokorin edustajat esittelivät täyssähköisiä kirjastoautoja Nokian kirjaston työntekijöille ja kirjastopalvelupäällikkö Jarna Haralle tammikuun lopulla.

Nokian nykyinen Volvo-kirjastoauto on sekin peräisin Kiitokorilta. Auto on palvellut nokialaisia vuodesta 2000 asti. Auto alkaa siis olla elinkaarensa päässä, eikä kirjastopalveluiden mukaan vastaa nykyajan vaatimuksia esteettömyyden suhteen. Kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti joulukuussa, ettei uudelle kirjastoautolle tulla varaamaan määrärahoja kuluvan vuoden budjettiin.

Nokian kaupungin kirjastopalvelut kertoo tiedotteessa, että Kiitokori on modifioinut ja sisustanut jo kolme Volvo-merkkistä täyssähköistä kirjastoautoa. Ensimmäiset otettiin käyttöön Ruotsin Göteborgissa vuonna 2020 ja kolmas huristelee Saksan ja Ranskan rajan molemmin puolin, kotipaikkanaan Saarbrücken.

Jos Nokialle hankittaisiin sähköinen kirjastoauto, sen alusta saapuisi Suomeen tehtaalle esimerkiksi Puolasta, minkä jälkeen koriin rakennettaisiin käyttäjien tarpeiden mukaan räätälöidyt kirjastotila ja ohjaamo. Tämän vuoksi kirjastoautot ovat selvästi massatuotantona tehtyjä busseja kalliimpia sijoituksia.

Sähköisten kirjastoautojen range eli kantama on kovallakin pakkasella vähintään 150 kilometriä, mikä riittäisi kirjastopalveluiden mukaan hyvin myös Nokian kaupunginkirjaston tarpeisiin. Eniten kilometrejä tulee joka toinen torstai, jolloin käydään ensin Taivalkunnan, Vahalahden ja Tottijärven kyläkouluilla ja illaksi suunnataan Kauniaisten kylään ja Siuroon. Päivän reiteistä kertyy yhteensä tasan 100 kilometriä, kirjastopalvelut kertoo tiedotteessa.

Autoissa on 470 kW:n edestä litiumakkuja ja ne on sijoitettu katolle turvaan törmäyksiltä. Muutenkin autoissa on uusinta teknologiaa, kuten Volvo Zone Management. Sen avulla tietylle alueelle, kuten koulun pihaan, voidaan määritellä autolle sallittu maksiminopeus. Silloin auto hidastaa automaattisesti tultuaan tietylle alueelle.