Elämänmeno

Poptähteydestä haaveileva ja Siuroa ”kotikodikseen” kutsuva Emil Pohjanen säväytti The Voice of Finlandissa ja innosti Maija Vilkkumaan historialliseen duettoon

Kolme neljästä tähtivalmentajan tuolista The Voice of Finlandissa kääntänyt Emil Pohjanen sanoo, että ohjelmaan osallistuminen on ”ihan kreisi kokemus”.

Nokialta kotoisin oleva Emil Pohjanen hurmasi tähtivalmentaja Maija Vilkkumaan The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaiheessa.

The Voice of Finlandin 12. kausi starttasi Nelosella tammikuun lopulla Ääni ratkaisee -jaksoilla. Neljännessä jaksossa jatkopaikasta kilpaili nokialainen, nykyään Jyväskylässä asuva 23-vuotias Emil Pohjanen, jonka esitys innosti yhden tähtivalmentajista ennennäkemättömään temppuun.