Lumesta muotoiltu valkohai oli viime vuonna vielä liian jännittävä otus omaan pihaan, mutta tänä talvena kaikki kolme lasta toivoivat eväkästä yksissä tuumin.

Tilaajille

”Järkyttävän kokoinen vonkale!”

Henri Petron Facebook-julkaisun kommenteissa on muutamalla sanalla ilmaistu hyvin tyhjentävästi se tunnetila, jonka moni kokee nähdessään Petrojen pihalla loikoilevan hahmon. Kunnioitettavat 8,5 metriä pitkä ja hammasrivistöään suu ammollaan esittelevä luminen valkohai on rantautunut Harjuniityssä seisovan omakotitalon pihamaalle. Otuksen selkä on lajin mukaisesti teräksenharmaa, ja pisteenä i:n päällä on hampaiden väliin ja suun eteen maahan roiskahtanut hieman punaista.