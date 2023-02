Nokialaistaiteilija Mirka Alfreds-Välimäen Kuutarha-näyttely on nyt avoinna kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Kuvassa teos nimeltä Kuutarha.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa on tällä hetkellä esillä taidetta, jossa pääteemana on Kuu. Tottijärvellä asuva taiteilija Mirka Alfreds-Välimäki kertoo inspiraation lähteneen liikkeelle vähän kuin itsestään.

”Olen aina ollut kuuihminen, tai kuuhullu oikeastaan. Olen lukenut paljon aiheesta, ja vaikka Kuuhun ja sen vaikutukseen liittyy paljon uskomuksia ja mystiikkaa, sitä voi tarkastella myös tieteellisestä näkökulmasta”, Alfreds-Välimäki sanoo.

”Kuu kiehtoo minua, sillä olen huomannut, että sen neljä vaihetta näkyvät minussa aika vahvasti. Kuu on vähän kuin matkaseurani tässä elämässä.”

Mirka Alfreds-Välimäki on tottijärveläinen taiteilija.

Kuu esiintyy näyttelyn teoksissa monissa eri muodoissa, jopa erilaisina hahmoina. Kaikki näyttelyn teokset ovat grafiikkatöitä, sillä vaikka Alfreds-Välimäki maalaa mielellään, siveltimet ovat saaneet nyt olla jo jonkin aikaa levolla.

”Ajatus grafiikasta putkahti yhtäkkiä jostain, ja innostuin tekemään töitä oikein urakalla. Tämän näyttelyn osalta oli alusta asti selvää, etten sekoita aiheita tai tekniikoita.”

Lapsesta asti maalannut ja piirtänyt Alfreds-Välimäki piti ensimmäisen julkisen näyttelynsä Nokialla vuonna 2017. Taiteilijana Alfreds-Välimäki sanoo nauttivansa siitä, ettei tekemisellä ole rajoja. Hän on vapaa tuottamaan juuri sitä, mikä häntä milloinkin puhuttelee, oli se sitten maalaus, grafiikkateos, kirjoitettu teksti tai jokin muu.

”Kuvataide, ja luova tekeminen yleensä, on minulle tapa purkaa tunteita. Näin on ollut aina, ja siitä on tullut niin luontevaa, ettei sitä sen kummemmin ajattele. Se vain kulkee mukana, vähän niin kuin Kuukin.”

Mirka Alfreds-Välimäen Kuutarha-näyttely 1.–25.2. kirjasto- ja kulttuuritalo Virran 3. kerroksessa.