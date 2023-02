Lapset löysivät Nokialla pihasta pienikokoisen luurangon – asiantuntija tunnisti luut

Lukija kirjoitti, että lapset löysivät mielestään kääpiön luurangon kotinsa pihasta Nokialta. Kahden metrin päässä luurangosta oli kasa pieniä luita. Luurangon pituus oli noin 10 senttiä. Kääpiö se ei kai ole, mutta mikähän elollinen on ollut kyseessä ja mikä eläin on lihat syönyt, kysyttiin Tampereen luonnontieteellisen museon intendentiltä Tomi Kumpulaiselta.

”Ihmiseen verrattuna kyllä kääpiö, mutta kyseessä on jonkin keskikokoisen linnun luuranko. Tämä kallolta vaikuttava osa on nimeltään synsacrum, ja se sijaitsee linnuilla selkärangan alaosassa, selkäpuolella. Kuvassa tämä osa on selällään. Ihmisellä vastaavalla kohdin ovat muun muassa lantio ja ristiluu”, Kumpulainen vastaa.

”Pitkät luut ovat linnun reiden ja säären luita. Kun jäljellä on enää kasa luita ja niiden osia, on mahdotonta arvailla, mihin lintu on kuollut. Jos ei lintu joutunut pedon saaliiksi, ketut, supit ja varislinnut syövät suurimman osan. Hyönteisten toukat syövät kaikki pehmeät osat, ja osa jopa luitakin. Myös jyrsijät voivat nakertaa luita.”