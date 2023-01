Tässä ovat Diilin uudet kilpailijat – Mukana myös nokialainen juristi

Diilin uudella kaudella on mukana 16 kilpailijaa, jotka tavoittelevat operatiivisen johtajan paikkaa Jaajo Linnonmaan yrityksissä.

Yksi 16 kilpailijasta kilpailijoista on nokialainen 28-vuotias juristi Aleksi Haukijärvi. Hän on entinen jääkiekkoilija, joka toimii Tampereella juristina ja aloittelee omaa yritystään, jonka tavoitteena on helpottaa ihmisten taustojen tarkastamista. Hän on uransa aikana tehnyt töitä myös myynnin ja konsultoinnin parissa.

Muut kilpailijat ovat tuusulalainen rakennusmestari Emmi Suuronen, hollolalainen hotellinjohtaja Aki Keskitalo, helsinkiläinen markkinointitiimin vetäjä Anna Knihti, espoolainen projektipäällikkö Anni Tele, helsinkiläinen yrittäjä Atte Salminen, torniolainen sijoitusneuvoja Emma Riihiniemi, espoolainen myynnin esihenkilö Janne Virtanen, imatralainen aluemyyntipäällikkö Jari Tiippana, heinlahtelainen tapahtuma-alan yrittäjä Mikko Almgren, vantaalainen myyntineuvottelija Nico From, vaajakoskelainen yrittäjä Tiina Räisänen, salolainen operatiivinen johtaja Piia Koriseva, kuopiolainen aluepäällikkö Vili Värtinen, helsinkiläinen mainostoimistoyrittäjä Vijami Harjuniemi ja helsinkiläinen sales executive Wenla Väärälä.

Diilin johtoryhmässä ovat tälläkin kaudella Linnonmaan lisäksi brändistrategi, luova johtaja ja Macwellin toinen perustaja Toni Lähde sekä yrittäjä ja enkelisijoittaja Noora Fagerström. Diili alkaa Nelosella ja Ruudussa 6. maaliskuuta.

Nokian Uutiset ja Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.