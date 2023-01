Taidetalon yläkerrassa on esillä Pirkko Tefken herkkiä akvarelleja

Nokian Taidetalon yläkerrassa on esillä Pirkko Tefken akvarelleja, mukaan lukien kuvan Hiilinielu (ent. Metsä) vuodelta 2010.

Nokian Taidetalon kakkoskerroksessa on esillä Pirkko Tefken akvarelleja 24.1.–12.2.2023.

Tefke liittyi Nokian kuvataiteilijoihin jo vuonna 1971. Nykyään hän on yhdistyksen kunniajäsen ja edelleen aktiivinen taiteilija.

Pirkko Tefken teos Ballerina (2022).

Nuutajärveltä kotoisin oleva Tefke asuu Pirkkalassa järven rannalla, ja suuri osa hänen töistään syntyykin luonnon antamista inspiraatioista. Tefken teokset ovat pääosin esittävää taidetta muun muassa maisemista, eläimistä, ihmisistä ja arkkitehtuurista.

Tefke on ollut uransa aikana ahkera taiteen opiskelija. Hän on opiskellut muun muassa taidehistoriaa Tampereen yliopistossa, öljyvärimaalausta Firenzen Art Institute of Florence Lorenzo de Medicissä ja osallistunut akvarellikursseille Espanjassa.

Tefke on myös Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen jäsen. Hän on osallistunut lukuisiin kansallisiin näyttelyihin Suomessa ja moniin kansainvälisiin näyttelyihin esimerkiksi Italian Monzassa.