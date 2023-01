Mikko Salonen sanoo pronssiveistosten tekemisen olleen hänelle alun perin taideterapiaa, ja sitten homma lähti vähän lapasesta. Reilussa vuosikymmenessä hän on tehnyt noin 90 pronssiteosta. Salonen on kädentaitojen moniosaaja, sillä myös kiviteoksia ja öljyvärimaalauksia on kertynyt vuosien saatossa useita kymmeniä, pronssi- ja hopeakoruista puhumattakaan.