Nokialaislähtöinen taiteilija asuu tätä nykyä Hämeenkyrössä. Oman kodin puutarhasta on helppo inspiroitua.

Marjaleena Erkkilä aloittaa vuoden ensimmäisenä Nokian Kuvataiteilijoiden Kuukauden taiteilijana. Hänen grafiikan näyttelynsä on esillä tammikuun ajan Nokian ydinkeskustassa Food & Cafe Fridassa.

Näyttelyssä on esillä metalligrafiikan teoksia, jotka kuvaavat luontoa ja mennyttä historiaa. Teosten aiheina nähdään muun muassa tamperelaisia rakennuksia, jotka ovat jo osittain hävinneet Tampereen katukuvasta.

"Olen halunnut kuvata häviävää rakennusten ja katukuvan historiaa. Se on kiinnostavaa. Moni kaunis rakennus on hävitetty modernien rakennusten tieltä aikana, jolloin ei arvostettu vanhaa rakennuskantaa. Sen jälkeen onneksi näkemykset ovat muuttuneet ja nykyään jo halutaan arvostaa myös historiaa", kertoo Erkkilä.

Grafiikan juuret juontavat kauas

Nokialla syntynyt ja ison osan elämästään Nokialla asunut Erkkilä kertoo asuvansa tällä hetkellä Hämeenkyrön puolella. Luontoaiheiset kuvat ovat saaneet inspiraation taiteilijan omasta puutarhasta ja lähiluonnosta.

"Seuraan ikkunasta peuroja, kettuja, lintuja ja monia maatilojen eläimiä. Niitä on ihana seurata ja kuvata.”

Erkkilän ominta aluetta taiteen tekemisessä on metalligrafiikka, mutta hän maalaa tauluja myös mielellään sekatekniikalla. Teosten aiheet löytyvät luonnosta, historiasta, eläimistä ja ihmisistä.

Taidegrafiikka on Erkkilälle mieluisaa. Se on yleisnimitys menetelmille, joissa kuva valmistetaan painamalla eli vedostamalla laatalta, johon se on eri tavoin piirretty, kaiverrettu, syövytetty, maalattu tai valotettu. Kuvan vedostus tapahtuu paperille tai jollekin muulle materiaalille. Grafiikan juuret ovat Kiinassa ja Japanissa. Länsimaisen taidegrafiikan katsotaan syntyneen keskiajalla, jolloin sitä käytettiin lähinnä uskonnollisten tekstien kuvitukseen.

"Nykytaidegrafiikka on jatkuvassa muutoksessa ja taidegrafiikan tekniset mahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset.”

Tässä teoksessa esiintyy Tampereen Kuninkaankatu sen historiallisessa asussa. Tekniikkana on etsaus ja akvatinta.

Taide kuuluu kaikille

Erkkilä kertoo olevansa onnellinen, että saa tehdä kuvataidetta ja luoda käsillä kauneutta maailmaan.

"Kuvan tekemisessä kiehtovat erilaiset tekniikat, sillä ne antavat mahdollisuuden luoda uutta ja valmis työ on aina uniikki. Rakastan grafiikkaa, sillä se on tekniikkana haastava ja monipuolinen, siitä on tullut tärkeä osa kuvantekemistä, koska se antaa rajattomat mahdollisuuden toteuttaa vaikeitakin kuvia. Rakastan tätä työtä, koska siinä on aina jotain uutta opittavaa ja tilaa kasvaa.”

Taiteilija tahtoo tehdä taidetta, joka laittaa liikkeelle ajatuksia, joiden kautta saattaa avautua uusia näkökulmia omaan, sekä läheisten ihmisten elämään. Taide voi avata tarkoituksen olemisenkin laajemmalle ymmärtämiselle. Se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ja positiivisesti fyysiseen terveyteen ja mielen hyvinvointiin.

"Mielestäni taide kuuluu kaikille, sillä taiteella on osoitettu olevan voimaannuttava vaikutus", kiteyttää Erkkilä.

Nokian Kuvataiteilijoiden jäsenenä Erkkilä on ollut useita vuosia ja osallistunut sen järjestämiin näyttelyihin. Paikallisena kulttuurin tuottajana Nokia on Erkkilälle tärkeä paikka jakaa tietoa taiteesta, sekä tuoda taidetta näkyviin eri puolella Nokiaa ihmisten nautittavaksi.