Nokian kirkossa järjestettävässä loppiaiskonsertissa palataan vielä joulun tunnelmiin klassisen musiikin sävelin. Konsertissa kuullaan useita viiltävän tunnelmallisia klassikoita, kuten Johann Sebastian Bachin Jesus, bleibet meine Freude, Franz Schubertin Ave Maria sekä Zacharias Topeliuksen kirjoittama ja Karl Collanin säveltämä Sylvian joululaulu.

Risto ja Maria Piirainen ovat nokialainen laulava aviopari.

Konsertissa esiintyvät nokialaistenori Risto Piirainen ja nokialainen mezzosopraano Maria Piirainen säestäjinään Viktor Pellia ja Olga Iartseva.

Milanon konservatoriossakin opiskellut Risto Piirainen viimeistelee parhaillaan opintojaan Tampereen ammattikorkeakoulun esittävän säveltaiteen linjalla. Hän on valmistunut muusikoksi Joensuun konservatoriosta ja on klassisen laulajauransa aikana osallistunut useisiin oopperatuotantoihin niin Tampereella kuin Joensuussakin sekä Savonlinnan Oopperajuhlilla ja Suomen Kansallisoopperassa.

Musiikkipedagogi Maria Piirainen taas on valmistunut laulunopettajaksi Seppo Ruohosen johdolla vuonna 2009, ja on esiintynyt lukuisissa eri tuotannoissa niin kuoro- kuin solistitehtävissäkin sekä laulanut Tampereen oopperan kuorossa vuodesta 2006. Piirainen on opiskellut vanhaa musiikkia Italiassa Veronan konservatoriossa ja työskennellyt pitkään laulunopettajana ja kuoronjohtajana Pirkan opistossa. Tällä hetkellä Piirainen työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa musiikin tuottajana.

Tampereen konservatoriossa säestäjänä toimiva Viktor Pellia on opiskellut pianonsoittoa Tampereen ammattikorkeakoulussa Heini Kärkkäisen luokalla. Hän on voittanut palkintoja muun muassa Petroskoin Chopin-pianokilpailussa, Gagnyn kansainvälisessä pianokilpailussa, Kuopion pianokilpailussa ja Leevi Madetoja -pianokilpailussa.

Pietarin konservatoriosta maisteriksi valmistunut Olga Iartseva on freelancer-muusikko, viulisti ja viulunsoiton opettaja, joka opiskelee parhaillaan Tampereen ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi. Hän on soittanut useita vuosia erilaisissa sinfonia- ja rocksinfoniaorkestereissa.

Tähti, tähdistä kirkkain -konsertti Nokian kirkossa perjantaina 6.1.2023 kello 18.