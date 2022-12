Valokeilassa-teos kuuluu Nokian kaupungin taidekokoelmaan.

Kuvataiteilija ja kuvanveistäjä Jarno Vesalan Valokeilassa-videotaideteos julkistettiin tiistaina 27. joulukuuta iltapäivän alkaessa hämärtyä. Teos on esillä Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran ulkoseinässä talvikaudella joka päivä kello 15–23.

”Valokeilassa-teos leikittelee seinälle heijastetun valon ja varjon illuusiolla. Videoteos luo kirjastotalon suureen ulkoseinään videoprojisointina mielikuvan valonheittimen tai taskulampun valokeilasta”, Vesala kuvailee Nokian kaupungin tiedotteessa.

Teoksen valokeilassa näkyy tiedotteen mukaan varjokuvina erilaisia lyhyitä kohtauksia, joiden lopun katsoja voi täydentää omassa mielikuvituksessaan. Kohtaus voi olla teoksessa mielikuvituksellinen, leikkisä tai jokin hyvin arkinen asia. Kohtaukset ovat katkelmia tarinoista, lyhyitä hetkiä, joita katsojan mielikuvitus saa kertoa loppuun.

Taideteokset elävöittävät keskustaa

Valokeilassa-teos kuuluu Nokian kaupungin taidekokoelmaan ja teoshankinta on tehty kirjasto- ja kulttuuritalo Virran prosenttiperiaatehankintojen yhteydessä. Taiteen edistämiskeskus on tukenut Virran taidehankintoja 35 000 euron avustuksella, Nokian kaupunki kertoo.

Valokeilassa-teos oli tarkoitus julkistaa Virran avautumisen yhteydessä, mutta koronapandemia siirsi Virran avausta valoisaan kesäkuuhun. Tämän jälkeen teoksen teknistä toteutustapaa on muokattu toimintavarmemmaksi ja esimerkiksi videotykin sijoituspaikka on tämän myötä muuttunut. Ukrainan sota on myös aiheuttanut viimeiset viivästykset materiaalien toimitukseen. Teoksen asennuksen yhteydessä on uusittu Härkitien ja Välikadun kiertoliittymän keskusosio, johon tuotettiin tyylitelty ja valaistu keskuspilari.

”Teoksen läheisyydessä sijaitsevat jo entuudestaan Pirkkalaistorin Ossi Somman Turkiskauppiaat, joka edustaa perinteisempää esittävää veistotaidetta sekä Arto Lappalaisen moderni Joukkosydän Toivontorilla. Virran pääsisäänkäynnin edustaan on tulossa nokialaisen kuvataiteilija ja arkkitehti Kaisa Soinin paikkasidonnainen veistos keväällä 2023”, kertoo Nokian kaupungin museo- ja kokoelma-amanuenssi Hanna Westman tiedotteessa.