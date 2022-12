Tiesitkö, että lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin voi saada taloudellista tukea seuralta tai lajiliitolta? Nokialla kannustetaan käyttämään mahdollisuutta rohkeasti: ”Avun pyytämistä ei tarvitse häpeillä”

Kohonneet hinnat uhkaavat vähentää liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten määrää Nokialla, ja paikalliset liikunta- ja urheiluseurat haluavatkin nyt muistuttaa nokialaisia siitä, että apua on tarjolla.

Nokian liikuntaseuraparlamentti kokoontui joulukuun alussa. Tapaamisessa todettiin, että nokialaisille olisi hyvä tiedottaa erilaisista tukimahdollisuuksista, joita seuroilla ja lajiliitoilla on. FC Nokian Kimmo Sulonen ja Nokian kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie kertoivat liikuntaseuraparlamentin toiminnasta Nokian uimahallilla.

Hinnat nousevat, eivätkä rahat enää riitä niin pitkälle kuin aikaisemmin. Vapaa-aika on yksi ensimmäisistä asioista, joista monien perheiden on nipistettävä. Myös harrastus- ja kausimaksuja on jouduttu kaiken muun ohella nostamaan, joten katseet kääntyvät helposti maksullisia harrastuksia, sekä omia että jälkikasvun, kohti.