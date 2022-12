Mikä kirja kannattaa paketoida lapselle joululahjaksi? Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Mauri Kunnaksen, Jukka-Pekka Palviaisen ja Markku Yli-Erkkilän uutuudet.

Tassulan kaupungissa on 13. päivä ja perjantai. Ihmisten on parasta pysytellä yö peiton alla kotona – elleivät he sitten halua törmätä Pippendorfin kummitusperheeseen tai muihin aaveisiin. Hyvä kummitusten bongauspaikka on esimerkiksi Tassulan tornipuisto.