Nicola Mayn uuden Cockleberry Bay -sarjan aloitus on kevyttä lukemista, varsinaista romanttista hömppää.

Brittiläinen Nicola May on useita palkintoja saanut viihderomaanien taitaja. Hän on kirjoittanut 15 romaania, jotka kaikki ovat nousseet Amazonin bestsellerlistalle.

Cockleberry Bay -sarjan aloitus Kulmakauppa Cockleberry Bayssa (Minerva 2022, 390 sivua) jatkaa romanttisella hömppälinjalla. Lukija voi heittää aivot narikkaan ja nauttia kepeästä ja hyvin soljuvasta tekstistä. Kirjan päähenkilö Rosa Larkin on räväkkä ja rääväsuinen nuori nainen, jolla on kurja lapsuus ja nuoruus lastenkodeissa ja sijaisperheissä.