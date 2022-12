Jouluruoka on tärkeä osa joulun odotusta sekä joulunviettoa. Monet joulupöydän antimista eivät kuitenkaan sovi koiran vatsalle ja näin ollen koiralle ei kannata antaa jouluruokia tai niiden tähteitä. Jouluruoat on myös hyvä säilyttää aina koiran ulottumattomissa.

Koiralle sopimattomat jouluherkut

Suklaa

Suklaa sisältää koiralle myrkyllistä ainetta teobromiinia. Mitä tummempaa suklaa on, sitä enemmän teobromiinia se sisältää ja sitä vaarallisempaa se on koiralle.

Koiran suklaan sietokyky on yksilöllistä, mutta yleisesti ottaen 10-kiloinen koira voi saada myrkytyksen oireita syötyään 100–150 grammaa maitosuklaata tai 40-50 grammaa tummaa makeaa suklaata. Myrkyllinen annos riippuu suklaan kaakaopitoisuudesta, joten tumma makeuttamaton leivontasuklaa aiheuttaa oireita pienemmällä annoksella.

Yleisimpiä suklaamyrkytyksen oireita ovat esimerkiksi kuolaaminen, oksentelu, vatsavaivat, erityisen kova jano ja pissahätä. Mikäli koira on syönyt tai on saattanut syödä suklaata, on hyvä tarkkailla sen vointia ja ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, jos koiralla ilmenee myrkytyksen oireita.

Joulukinkku ja luut

Joulukinkku on monen koiran mieleen, mutta se sisältää paljon rasvaa ja suolaa, jotka voivat aiheuttaa koiralle vatsavaivoja. Kinkun luu eivät myöskään ole koiralle hyväksi – sama koskee kalanruotoja ja siipikarjan luita.

Joulukinkku kannattaa sijoittaa jäähtymään koiran ulottumattomiin. On myös hyvä varmistaa, ettei koira pääse nappaamaan kinkun tähteitä, verkkoa tai luita roskiksesta.

Taikinat, rusinat ja pähkinät

Hiivaa sisältävät taikinat eivät sovi koiralle, sillä hiiva voi alkaa käydä koiran vatsassa. Taikina voi turvota, tuottaa kaasua ja alkoholia ja siten tuottaa koiralle humalaa muistuttavan sekavan olotilan ja turvotusta. Taikinoissa käytetyt mausteet ja muut aineosat voivat yhtä lailla aiheuttaa vatsavaivoja koiralle.

Glögin sekaan lisättävät rusinat eivät ole koiralle sopivaa syötävää, sillä ne voivat pahimmillaan aiheuttaa koiralle munuaisten vajaatoimintaa. Koiran elimistö ei pysty pilkkomaan myöskään manteleita ja pähkinöitä. Glögilisukkeet kannattaa aina sijoittaa koiran ulottumattomiin.

Myrkytyksen oireet koiralla

Mikäli koira syö ihmisten jouluruokia tai muuta sopimatonta ruoka-ainetta, esimerkiksi sipulia, on hyvä seurailla koiran vointia. Myrkytyksen oireet riippuvat siitä, mitä koira on syönyt ja kuinka paljon.

Tavallisia myrkytyksen oireita ovat muun muassa vatsavaivat kuten oksentelu ja ripuli, levottomuus, tihentynyt hengitys tai apaattisuus. Oireet voivat ilmetä pian syömisen jälkeen, mutta toisinaan oireet näkyvät vasta myöhemmin. Esimerkiksi suklaamyrkytyksen oireet näkyvät yleensä ensimmäisten 4–24 tunnin kuluessa.

Jos koiran yleisvointi heikkenee, koira alkaa oksennella tai ripuloida, tulee aina ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Akuuteissa tapauksissa koira on hyvä viedä välittömästi lähimmälle avoinna olevalle eläinlääkäriasemalle.

Miten toimia? Muistilista Älä laita suklaata tai glögilisukkeita koiran ulottuville. Tarkkanenäinen koira voi haistaa ja löytää myös lahjaksi paketoidut konvehtirasiat. Suklaata sisältäviä lahjoja ei kannata laittaa kuusen alle etukäteen. Jouluruoat ja niiden tähteet kannattaa aina sijoittaa koiran ulottumattomiin. Ruoka-aineet, jotka eivät ole koiralle varsinaisesti myrkyllisiä, voivat aiheuttaa koiralle ikäviä vatsavaivoja, varsinkin suurissa määrissä nautittuina. Jos koiraa haluaa hemmotella herkuilla joulupyhinä, jouluruokien sijaan koiralle kannattaa antaa koirille tarkoitettuja herkkuja kuten puruluita.

Lähde: Agria Eläinvakuutus