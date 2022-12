Nokian Eräveikkojen Aleksi Järvi myi hurjan määrän partiolaisten joulukalentereita – 12-vuotias on rikkonut oman ennätyksensä viisi kertaa peräkkäin

Tämän vuoden myyntimäärä pelkästään Aleksi Järven osalta oli 205 kalenteria.

Nokian Eräveikkojen partiolainen Aleksi Järvi, 12, on jälleen rikkonut oman ennätyksensä partiolaisten adventtikalenterimyynnissä. Järvi on ollut oman lippukuntansa myyntikuningas jo viimeisinä viitenä vuotena, auttaen lippukuntaa merkittävästi vuoden tärkeimmässä varainkeruukampanjassa. Kalentereiden lisäksi Nokian Eräveikot myyvät myös lakubokseja sekä heijastimia.

Viime vuonna Järven kalenterimyynti oli rahallisesti 1 950 euroa ja kappalemäärältä noin 170 kalenteria. Tänä vuonna reipas nuorimies kasvatti myyntiään yli 30 kalenterilla. Lopulliseksi määräksi muodostui kunnioitettavat 205 kalenteria.

”Minua motivoi sekä omien että muiden ennätysten lyöminen”, Järvi kertoo Suomen Partiolaisten tiedotteessa.

Järvellä ei tiedotteen mukaan ollut varsinaisia tavoitteita ennen adventtikalenterikampanjan alkua. Tavoite yli 200 myydystä kalenterista syntyi vasta kaksi viikkoa kampanjan alun jälkeen, koska myynnit onnistuivat niin hyvin.

"Teen myyntiä jalkaisin ovelta ovelle. Tärkeää on muistaa olla reipas ja kohtelias. Mikäli ihminen ei halua ostaa kalenteria, kiitän häntä ja toivotan hyvää päivänjatkoa", Järvi kertoi Hämeen Partiopiirin tiedotteessa tämän vuoden kalenterimyynnin ollessa vielä käynnissä.

Pikkusisko mukaan ensi vuonna

Perinteinen ovelta ovelle myynti on aina ollut Järven valtti.

”Teen myynnit lähellä kotia, noin kilometrin päässä kotiovelta. Perusmyyntityö on minun valttini”, hän summaa tiedotteessa.

Hämeen Partiopiiri kertoo tiedotteessa, että Järvi on myynyt adventtikalentereita koko partiouransa. Seitsemässä vuodessa myyntitaktiikka on ehtinyt hioutumaan kohdalleen. Järvellä on sudenpentuikäinen pikkusisko, jolle hän aikoo opettaa omat taitonsa.

”Ensi vuonna kierrän pikkusiskon mukana ja autan häntä saavuttamaan oman myyntiennätyksensä”, Järvi kertoo tiedotteessa.

Partiolaiset toivat kalenteriperinteen Suomeen 75 vuotta sitten. Kalentereita myydään vuosittain noin 300 000 kappaletta. Viime vuonna kalenterien myynti tuotti Suomen Partiolaisille ennätyspotin, yli kolme miljoonaa euroa.