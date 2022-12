Normaalisti Keski-Eurooppaan muuttava peukaloinen on jäänyt talvehtimaan Sammalistoon – säännöllinen talviruokinta voi auttaa lintuja selviämään talvesta

Pikkulinnun päivä kuluu lähes yksinomaan ravinnonhaussa.

Pikkuruinen peukaloinen on jäänyt talvehtimaan Sammalistoon. Toivottavasti se löytää hyvän ruokintapaikan. Peukaloinen on muuttolintu, joka talvehtii Keski–Euroopassa, mutta saattaa jäädä talvehtimaan satunnaisesti.

Säännöllinen ja kevään koittoon keskeytymättä jatkuva talviruokinta on parasta, mitä siivekäsystävämme tarvitsevat ja samalla hyvä joululahja. Talviruokinnasta on myös iloa ruokkijalle, sillä pakkaspäivänä talvilintujen puuhastelujen seuraaminen on mainiota luonnon opiskelua ja antaa auttajalle takuuvarmasti hyvän mielen.