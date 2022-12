Tilaajille

Joulukuu on tuonut kunnon talven Nokialle. Lunta on sataa tupruttanut niin, että ensimmäiset lumityötkin on pitänyt jo tehdä. Luonto näyttää valkoisessa hunnussa kauneimmat puolensa.

Tässä tuoreimpia alkutalven kuvia lukijoiltamme. Lisää kuvia voi lähettää toimituksen sähköpostiin toimitus.nokianuutiset@sanoma.fi. Laita mukaan kuvaajan nimi ja lyhyesti tiedot kuvan sisällöstä.