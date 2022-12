Kymmenen ehdokaskirjan joukosta valittu voittaja julkistetaan Runebergin päivänä helmikuussa 2023. Perinteinen kirjallisuuspalkinto on arvoltaan 20 000 euroa.

Vuodesta 1986 jaettu Runeberg-palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Siurolaiskirjailija ja kuvataiteilija Tiina Lehikoinen julkaisi ensimmäisen pitkän romaaninsa Punelma (Like, 2022) 9. huhtikuuta.

Vuoden 2023 kirjallisuuden Runeberg-palkintoehdokkaat julkistettiin Runebergin kodissa Porvoossa torstaina.

Kymmenen ehdokasteoksen joukossa on mukana Nokian Siurossa asuvan Pirkkalaiskirjailijoiden puheenjohtajan Tiina Lehikoisen esikoisromaani Punelma.

Lehikoisen romaani Punelma, esseihtivä romaani, feministinen ruumiinavaus yhteiskuntamme materiaalisista ja kielellisistä kytköksistä lähestyy raadin mukaan lukijaa intertekstuaalisista lähtökohdista ja herättää kysymyksen, kenen tarinassa kukakin on sivuhahmo?

Ehdokkaat valitsi kirjallisuudenalan ammattilaisraati, johon kuuluivat kirjailija, taiteilijaprofessori Helena Sinervo, kriitikko Teemu Korpijärvi ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Kaneli Kabrell. Raati valitsi palkintoehdokkaat noin 240 teoksen joukosta.

Runeberg-palkinnon voittaja julkistetaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta 2023. Voittajan ehdokkaiden joukosta valitsee kolmihenkinen palkintoraati, johon kuuluvat tänä vuonna kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg.

Runeberg-palkinto on avoin kaikille samana vuonna julkaistuille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Palkinto on perustettu vuonna 1986. Nykyisin palkintosumma on 20 000 euroa, ja sen maksavat sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupunki.