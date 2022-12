Näin itsenäisyyspäivää juhlittiin Nokialla – Katso tästä jutusta kuvat juhlallisuuksista

Nokialla vietettiin itsenäisyyspäivää monin perinteisin menoin.

Itsenäisyyspäivää vietettiin Nokialla tiistaina 6. joulukuuta. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus pidettiin Nokian kirkossa, jonka jälkeen kirkon sankarihaudoilla vietettiin muistohetkeä. Sankarihaudoille ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille laskettiin seppeleet.

Muistohetken puheen piti kaupunginvaltuutettu, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Maria Asunta. Tässä otteita hänen puheestaan:

”Suomen 105 vuotta kestänyttä itsenäisyyttä kunnioittaessamme katseemme kääntyvät historiaan, jota ilman me emme olisi täällä tänään. Palaan syksyyn 1939, jolloin vasta 21-vuotias Eero oli saanut palvelukseenastumismääräyksen Karjalan maille. Myöhemmin, 2000-luvulla, sain luettavakseni Kenttäpostia-kirjasen, johon sukulainen oli koonnut Eeron rintamakirjeitä ystävättärelleen Elmalle. Rintamalla Eeroa vaivasi ikävä kotiin. Hän kirjoitti ystävättärelleen Elmalle koti-ikävästään telttalyhdyn himmeässä valossa: ”Jouluyönä, kun muut nukkuivat, valvoin ja annoin ajatuksieni lentää sinne Hämeeseen pitkin kuutamoista linnunrataa. Siellä, omalla rakkaalla kotiseudulla on minulle niin paljon korvaamatonta.”

”Eero oli isosetäni. Hän varttui samassa Ruoveden syrjäkylässä, samassa maalaistalossa kuin minä, – vuosikymmeniä ennen syntymääni. Eeron nuoruudessa korret koottiin olkisiteillä lyhteiksi elopellolla, minun lapsuudessani isä peruutti Valmetilla täyden paalilastin tallinparvelle. Se koti, jossa minä ja Eero kasvoimme aikuisiksi, oli koti, jonne Eero ei enää palannut rintamalta.”

”Moni nuori mies, poikanen vielä, menetti henkensä meidän takiamme: sinun takiasi, sinun vapautesi tähden. Heidän uhrauksensa on läsnä myös tänään, kun me kokoonnumme kunnioittamaan vapaata Suomeamme. Samalla muistamme Ukrainaa, jossa taistelevat nyt heidän omat poikansa ja tyttärensä, talvisodan hengessä. Itsenäisyys on suurinta vapautta, eikä sen koskaan tule muuttua merkitykseltään itsestäänselvyydeksi. Kiitämme sotiemme veteraaneja vapautemme lunastamisesta, rakkaudestanne koteihimme, rakkaudestanne kotimaahamme, rakkaudestanne kansalaisiin: poikiimme ja tyttäriimme.”

”Tämä rakkaus yhdistettynä uskoon ja toivoon antoi nuorille sotamiehille voiman taistella vapauden puolesta. Tämä vapaus yltää ylisukupolvisesti, ajattomasti ja iättömästi näihin päiviimme asti, siis vuosikymmenten päähän, tähän hetkeen. Te jätitte jäljen, joka ei katoa koskaan. Me kiitämme teitä siitä. Mittaamaton kiitoksemme lähtee koko sydämistämme, uhrauksistanne isänmaamme eteen.”

Kaupunki palkitsi

Juhlallisuudet jatkuivat Kerholassa. Juhlassa jaettiin vuotuiset, vapaa-aikajaoston myöntämät palkinnot kulttuurin, liikunnan, nuoriso- ja vapaaehtoistoiminnan toimijoille.

Lue lisää: Kaupunki palkitsi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita itsenäisyyspäivän juhlassa – Katso tästä lista palkituista

Juhlapuhujana oli nokialaislähtöinen suurlähettiläs emeritus Hannu Himanen.

Kerholan juhla on katsottavissa kaupungin Youtube-kanavalla koko itsenäisyyspäivän ajan. Pääset katsomaan juhlan myös alla olevasta ikkunasta.

Seppeleenlaskuun lähdössä Nokian seurakunnan vt. kirkkoherra Mikko Sulander (vasemmalla), kaupunginvaltuutettu Juha Toivainen, Nokian Sotaveteraanit ry:n edustaja Jorma Kuoppala, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arja Laitinen ja kaupunginvaltuutettu Matti Salin. Puheen sankarihaudoilla piti valtuuston 2. varapuheenjohtaja Maria Asunta (oikealla rivissä).

Sankarihaudoile muodostettiin perinteinen lippurintama, joka tässä kuvassa on palaamassa kulkueena haudoilta.

Nokian kaupungin tervehdyksen sankarihaudoilla toi Maria Asunta, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.

Nokialaisten mieskuorojen yhdistetty kuoro esiintyi johtajanaan Erkki Haaramo.

Kerholan juhlan avasi kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Jari Kinnunen kaupungin tervehdyksellä.

Juhlan juonsi Johanna Debreczeni.

Pirkan opiston juniorijouset esiintyi tilaisuudessa yhdessä pianisti Kaisa Pihlajamäen kanssa.

Nokialta lähtöisin oleva suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija Hannu Himanen piti juhlapuheen.

Itsenäisyyspäivän juhlassa annettiin kulttuuripalkinnot, liikuntatekopalkinnot, nuorisotekopalkinnot ja vuoden vapaaehtoistoimijan palkinto. Lavalla kaikki palkitut.

Kirjailija Johanna Hulkko sai Nokian kaupungin kulttuuripalkinnon. Hulkko on julkaissut yli 20 lasten, nuorten ja aikuisten kirjaa.

Venla Koivula palkittiin nuorisotekopalkinnolla. Koivula on menestynyt urheilija ja kannustava valmentaja, joka liikuttaa suurta joukkoa lapsia ja nuoria triathlonin parissa perustamassaan TriVAteamissa.

Pirkan opiston tanssikoulun balettitanssijat esiintyivät Kerholan juhlassa.