Elämän tähden -palkinto jaetaan toinen vuosi tunnustuksena pirkanmaalaisen terveydenhuollon eteen tehdystä merkittävästä työstä.

Ylöjärvellä ja Nokialla järjestetyssä Ylisfestarit -tapahtumassa avainroolissa alusta lähtien toiminut mielenterveyshoitaja Taito Roivas on saanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselta Elämän tähden -palkinnon. Palkitsemisperusteiden mukaan hän on erinomainen esimerkki siitä, kuinka iso merkitys yksittäisellä työntekijällä voi olla ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisessä ja asenteisiin vaikuttamisessa. Taito Roivas jää 43 työvuoden jälkeen eläkkeelle 1. maaliskuuta 2023.

Psykososiaalisen kuntoutusyksikön hoitaja Taito Roivas innostui kehitysvamma-alan festarikonseptista nähtyään vastaavan tapahtuman työmatkalla Tanskassa vuonna 1998. Kotiin palattuaan Roivas tarttui tuumasta toimeen. Ensimmäiset Ylisfestarit vietettiin Ylöjärven Ylisillä jo seuraavana vuonna. Siitä lähtien Roivas on toiminut festareiden musiikkivastaavana ja esiintyjien buukkaajana osana festarityöryhmää.

Päihteetön koko perheen tapahtuma siirtyi vuonna 2015 Nokian Pitkäniemeen. Viime kesänä Taysin kehitysvammahuollon toimialue luopui festarien järjestämisvastuusta, koska ison tapahtuman järjestelyt koettiin nykyisessä henkilöstötilanteessa liian haastavaksi. Lisäksi Pitkäniemen festarialueelle on suunnitteilla asuntoja. Festarin siirtämiseksi uusille toimijoille on käynnissä neuvotteluja.

Pienen mutta aktiivisen moniammatillisen työryhmän ponnisteluilla Ylisfestarit on kasvanut pienestä kehitysvammaisten ihmisten laitosfestarista koko kansan elämys- ja musiikkitapahtumaksi, jonne kaikenlaisten ihmisten on ollut helppo tulla. Kantavana teemana on ollut ihmisyys ja yhdenvertaisuus.

Erityisesti Taito Roivaksen ansiosta myös laitoshoitoa, erilaisia apuvälineitä tai erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat voineet nähdä ja kokea suomalaisen musiikin isoja nimiä. Tarjolla on ollut hyvien esiintyjien lisäksi runsaasti oheisohjelmaa. Monet artistit ovat olleet vaikuttuneita tapahtuman hienosta ilmapiiristä ja kertoneet kokemuksestaan myös julkisesti.

Elämän tähden -palkinto on Kimmo Pyykön suunnittelema veistos, jonka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on myöntänyt Taysin 50-vuotisjuhlavuodesta lähtien joka toinen vuosi tunnustuksena pirkanmaalaisen terveydenhuollon eteen tehdystä merkittävästä työstä. Palkinto annettiin Taito Roivakselle maanantaina sairaanhoitopiirin valtuuston viimeisessä kokouksessa.