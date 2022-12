Sisäilmassa leijuva salakavala kaasu tappaa Suomessa satoja ihmisiä vuosittain ja sitä esiintyy myös Nokialla – Asiantuntija varoittaa nyt sähkönsäästäjiä kohtalokkaasta virheestä

Nyt on otollinen aika mitata sisäilman radonpitoisuus. Pirkanmaa on radonin riskialuetta. Salakavala kaasu tappaa Suomessa noin 300 ihmistä vuosittain. Kysyimme asiantuntijalta keskeiset keinot radonin välttämiseksi.

Suurin osa suomalaisten altistumisesta sisäilman radonille tapahtuu kodeissa. Säteilyturvakeskus (Stuk) suosittaa, että radonmittaukset tehtäisiin kaikissa Suomen pientaloissa sekä kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asunnoissa 5–10 vuoden välein.

Mitä radon on, ylitarkastaja Katja Kojo Stukista?

”Radon on maaperästä erittyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota pääsee asuntoon rakennuksen perustuksissa olevien rakojen ja huokoisten materiaalien kautta. Sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla.”

Mitä haittaa radonista on?

”Sisäilmasta radon ja sen hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Radon on syöpävaarallinen aine, ja tupakoimattomille yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. Suomessa vuosittain noin 300 ihmistä kuolee keuhkosyöpään radonaltistuksen takia.”

Missä radonia esiintyy?

”Radonia on koko Suomessa, mutta eniten esimerkiksi Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Pitoisuudet ovat yleensä korkeimpia läpäisevillä soraharjuilla ja matalimpia tiiviillä savimailla. Pirkanmaalla viitearvon ylityksiä löytyy kaikissa kunnissa, erityisesti Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Ruovedellä, Pälkäneellä, Nokialla ja Ylöjärvellä. Postinumeroalueista suurimmat radonpitoisuudet löytyvät Pispalasta ja Länsi-Amurista.”

Miten radonin pitoisuudet voi mitata?

”Sisäilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla, jotka voi tilata Säteilyturvakeskuksesta tai kaupallisilta toimijoilta. Kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Radonmittauskausi on syyskuun alusta toukokuun loppuun. On tutkittu, että silloin mittaamalla tulos edustaa parhaiten koko vuoden keskiarvoa. Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kahta kuukautta.”

Mitkä ovat viitearvot asunnoissa?

”Asunnon sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 Bq/m3 (becquereliä kuutiometriä kohden), joten jos pitoisuus on tätä suurempi, radonkorjausta suositellaan. Lisäksi rakennettavalle rakennukselle asetetaan suunnittelun ja toteutuksen viitearvo 200 Bq/m3. Aina kannattaa kuitenkin pyrkiä niin pieneen radonpitoisuuteen, joka on käytännöllisin toimin mahdollista.”

Mitä voi tehdä, jos viitearvot ylittyvät?

”Radonpitoisuutta voi vähentää helpoilla korjaustoimilla. Menetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä sekä ilmanvaihto. Tehokkaimmat korjausmenetelmät ovat radonimuri ja radonkaivo. Niillä on yleensä saatu radonpitoisuutta pienennettyä 70–90 prosenttia.”

Onko jokin pohjarakenne erityisen riskialtis radonin kannalta?

”Erityisen riskialtis on Suomessa paljon käytetty maavarainen laatta, eli lattiaratkaisu, jossa laatta makaa suoraan maata vasten. Monesti sokkelin ja laatan väliin jää pieni rako, joka on hyvin tyypillinen vuotoreitti. Radonpitoisuus on yleensä pienempi asunnoissa, joissa on tuulettuva alapohja ja tuuletus oikeasti toimii.”

Hyvä ilmanvaihto on yksi radonin torjuntakeino. Moni on nyt tiivistänyt kotinsa ikkunoita ja tukkinut räppänöitä sähköä säästääkseen. Onko se riski radonin kannalta?

”Se on ilman muuta riski. Lämmitystä voi vähentää ja valaistukseen vaikuttaa, mutta ilmanvaihtoa ei pidä mennä säätämään niin, että ilmanlaatu heikkenee. Jos ilmanvaihtoon tehdään muutoksia, radon pitäisi mitata.”

Ovatko uudet asunnot radonturvallisia?

”Rakentamismääräykset sanovat, että radon tulee huomioida rakentamisessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa tästä asiasta. Kuntien rakennusvalvonnan pitäisi ottaa nämä asiat huomioon valvonnassaan. Uudemmissa asunnoissa radonpitoisuudet ovat yleensä keskimääräistä pienempiä.”