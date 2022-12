Nokialle kotiutunut Alla Anisimova pakeni kotikaupungistaan Dniprosta, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. 36-vuotias nainen on ihastunut Suomeen niin, että toivoo löytävänsä työpaikan Helsingistä ja voivansa jäädä tänne lopullisesti.

Vajaa vuosi sitten Alla Anisimova pakeni Ukrainasta ja löysi tiensä Nokialle – Nyt kaikki on hyvin, mutta joulupukille hänellä on vielä kaksi pientä toivetta

Alla Anisimova halusi tulla Suomeen, vaikka hänen vanhempansa jäivät Ukrainaan ja sisar lapsineen pakeni Ruotsiin. Tuntui, kuin olisin tullut kotiin, hän sanoo.

Pakkaslumi narskuu askelten tahdissa. Joulukuun alun päivä on kirkkaimmillaankin kuin harmaalla sementillä sipaistu, mutta iloinen hymy ja tuikkivat silmät lämmittävät kuin auringonpilkahdus pilvisen taivaan uumenista.

Lumi tekee kaikesta valoisaa, Alla Anisimova sanoo ja avaa oven takkatulelta tuoksuvaan nokialaiseen tupaan. Tämä on hänen kotinsa, ainakin toistaiseksi. Oikea koti on Ukrainassa, Venäjän hyökkäyssodan jalkoihin jääneessä Dniprossa, mutta täällä kaikki on tällä hetkellä hyvin.