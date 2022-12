Markus Koski odotti täyttävänsä 13, jotta pääsi mukaan nuorisovaltuustoon – Nyt hän kertoo, miksi nuorten kannattaa vaikuttaa Nokian asioihin, ja miksi aikuisten kannattaa kuunnella heitä

Nokian nuorisovaltuustosta valtakunnalliseen nuorisovaltuustojärjestöön siirtyvä Markus Koski kertoo, mitä nuorisovaltuustossa tehdään, ja mitä kolme vuotta puheenjohtajana opetti hänelle.

Tilaajille

Nokialainen Markus Koski on vasta 17-vuotias, mutta ikäisekseen kokenut kuntavaikuttamisessa. Hän on ollut mukana Nokian nuorisovaltuustossa 13-vuotiaasta lähtien, viimeiset kolme vuotta puheenjohtajana. 15. joulukuuta Nokialla valitaan ensi vuodeksi uusi nuorisovaltuusto puheenjohtajineen. Nyt on hyvä hetki kysyä väistyvältä puheenjohtajalta, minkälaisia huomioita hän on tehnyt nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa Nokialla.