Suositut yhteislaulutilaisuudet saavat jatkoa lauantaina, kun Tehdassaaressa lauletaan joululauluja.

Tänä syksynä Nokian Tehdassaaren kahvilassa aloitetut yhteislaulutilaisuudet saavat jatkoa lauantaina 3. joulukuuta. Tällä kertaa tilaisuudessa lauletaan pääasiassa perinteisiä suomalaisia joululauluja.

Lauantain tilaisuudessa on ensimmäistä kertaa käytössä Tehdassaaren laulut - yhteislauluvihko, jossa on yli sadan tutun kappaleen laulusanat. Lauluvihon on toimittanut yhteislaulutilaisuuksien pianistina ja toisena vetäjänä toimiva Sari Lehtinen.