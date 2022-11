Mikko Sulander kertoo, että kiittelevää palautetta viestinnästä on tullut jonkin verran jo ennen Antti-patsasta.

Antti-patsas on useiden paikallislehtien jakama tunnustus hyvästä yhteistyöstä ja avoimesta viestinnästä. Mikko Sulander on toiminut Nokian vt. kirkkoherrana viime keväästä saakka.

”Ai, tämän saa ihan omaksi!”

Nokian vt. kirkkoherra Mikko Sulander on jo ehtinyt pohtia, mitä tapahtuisi, jos pieni mutta painava pronssinen patsas hajoaisi hänen hallussaan. Kaikeksi onneksi kyseessä ei ole kiertopalkinto, vaan jokainen Antti-patsaalla palkittu saa pikkumiehen ikiomaksi. Tunnustus jaetaan Nokian Uutisissa vuosittain sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt paikallista asiaa sekä viestinyt avoimesti ja aktiivisesti paikallislehden kanssa.

Sulander kertoo, että Antti-patsaan saaminen oli suuri yllätys, vaikka hänen viestintänsä on saanut jo aiemmin positiivista palautetta sekä työyhteisöltä että Nokian seurakunnan jäseniltä. Antti Lizeliusta kuvaava patsas pääsee Sulanderin kotona televisiokaapin päälle, ainakin aluksi.

”Kun päätoimittaja soitti, mietin että nyt tuntuu että rupeaa ehkä vähän jopa itkettämään. Hämmentynyt, kiitollinen ja otettu olo.”

Sulander kokee viestinnän aktiivisuuden olevan tärkeää sekä johtamisen välineenä että työn tekemisen kannalta. Hän arvelee, että viime vuonna Tampereen eteläisen seurakunnan kirkkoherrana toimiessaan hän kouliintui viestinnässä entisestään.

”On parempi olla avoin ja rehellinen alusta asti, kuin korjailla puolitotuuksia myöhemmin.”

Nokian seurakunnassa kiinnostava tilanne

Sulanderin pesti Nokialla on loppumassa näillä näkymin keväällä, kun uusi kirkkoherra valitaan. Hämeenlinnasta käsin Nokialla töissä käyvä Sulander kertoo tykästyneensä kaupunkiin suuresti. Koko seurakunta otti hänet avoimin sylin vastaan, vaikka mies saapui yhteisöön ulkopuolelta.

”Tuntuu, että olisi ollut täällä paljon pidemmän aikaa kuin mitä todellisuudessa on kulunut.”

Sulanderin aikaan Nokialla on kuulunut monta suurta muutosta. Uusi seurakuntatalo, seurakuntavaalit ja uuden kirkkoherran alkuvuodesta tapahtuva valinta. Mies sanookin, että hänen mainoslauseensa kirkkoherran virasta kiinnostuneille on ollut juuri näitä muutosten tuulia korostava. Jos välimatka kodin ja Nokian välillä ei olisi niin pitkä, harkitsisi hän itsekin pestiin hakemista.

”Nokian seurakunnassa pääsee mukaan äärettömän kiinnostavaan tilanteeseen. Kirkkoherran pesti sopii täällä sellaiselle ihmiselle, joka ei pelkää heittäytyä ja on kiinnostunut vaikuttamaan siihen, miltä seurakunnan tulevaisuus näyttää.”

Tarkka ja selkeä haastateltava

Nokian Uutisten päätoimittaja Minna Ohtamaa kertoo, että Sulander on viestinyt aktiivisesti isoista päätöksistä sekä seurakuntalaisille että lehden suuntaan.

”Hän ei ole kaihtanut vaikeistakaan asioista puhumista ja on vastannut aina avoimesti kaikkiin kysymyksiimme. Hän on myös ollut hyvin tavoitettavissa. Haastateltavana Sulander on selkeä ja tarkka sekä ymmärtää hyvin, mikä on meidän tehtävämme journalisteina.”

Ohtamaan mukaan Sulanderin ansioksi viestinnässä on laskettava myös oma-aloitteisuus paikallislehden suuntaan.

”Sulander on käynyt keskustelua paitsi suoraan toimittajien kanssa, myös monissa muissa kanavissa, muun muassa lehtemme Facebook-sivulla, jossa hän vastannut kommentoijien kysymyksiin.”