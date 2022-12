Miten saada unelmien kesätyö? Näin pärjäät työhaastattelussa ja kilpailet niiden kanssa, joilla on suhteita

Kesätöiden rekrytointikausi käy pian kuumana, ja joissain paikoissa haku on jo käynnissä. Kilpailu parhaista kesäduuneista voi olla kovaa peliä, joten päätimme kysyä rekrytointiammattilaiselta parhaat vinkit, joilla kokematonkin hakija voi saada paikan itselleen.

Työpaikkojen etsiskelyä kivien ja kantojen alta, lukemattomien hakemusten lähettelyä, hyvän cv:n salaisuuden etsimistä, työhaastattelujen jännittämistä ja lopulta pettymyksen nielemistä. Tällaista tuskailua kesätyöpaikan etsiminen voi olla, etenkin jos työkokemusta ei vielä löydy.

Mitä kautta ja millä tavalla kesätyöpaikkoja kannattaa ensinnäkin etsiä, psykologi ja rekrytointikouluttaja Juho Toivola?

”Riippuu tietenkin siitä, minne haluaa, ja kannattaa aluksi kirkastaa itselleen, millaisista työpaikoista olisi kiinnostunut. Jos hakee yleisesti vain jotain, on vaikea antaa neuvojakaan. Esimerkiksi mansikoiden myyntiin on eri kanavat kuin tehdastyöhön.”

”Isoilla työnantajilla on omat keskitetyt rekrytointiprosessinsa, ja niihin pitää hakea ikään kuin virallisten ohjeiden mukaan. Jos haluaa puolestaan vaikka paikalliselle huoltoasemalle tai muuhun pieneen yritykseen, yrittäjät ja esihenkilöt tekevät usein itse päätöksen. Silloin voi olla hyvä idea olla henkilökohtaisesti yhteydessä ja mennä paikan päälle esittäytymään.”

Entä miten päästä samalle viivalle saati ohi niistä, joilla on suhteita ja kontakteja mahdollisiin työnantajiin?

”Kerron tästä vaikka esimerkin. Olin pitämässä luentoa toisen asteen oppilaitoksessa viime viikolla, minkä jälkeen yksi kaveri tuli esittäytymään ja kysymään, olisiko yrityksessäni kesätöitä tarjolla. Emme tunteneet entuudestaan, mutta nyt tunnemme. Suhteita ei siis vain ole olemassa, vaan niitä pystyy hankkimaan, ja niiden luomista itse ei kannata pelätä. Niin tämä elämä toimii joka tapauksessa suhteiden kautta.”

Saiko tämä kaveri sinulta töitä?

”Minulla on niin pieni yritys, että ei ole työntekijöitä saati kesätyöntekijöitä. Hän kuitenkin antoi hyvän kuvan itsestään, ja jos minulla olisi mahdollisuus, olisin häntä harkinnut vakavasti kesätyöntekijäksi.”

Mikä on sitten hyvän työhakemuksen salaisuus, jos sellaista ylipäätään on?

”Mielipiteitä on monia, ja tähän saa aina vähän erilaisen vastauksen riippuen siitä, keneltä kysyy. Sen takia vinkkeihin kannattaa suhtautua varauksella. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että kannattaa olla mietittynä jokin hyvä tarina siitä, miksi on juuri kyseisestä työstä kiinnostunut, vaikka todellisuudessa hakisikin useampaa paikkaa. Vanha luokkakaverini sai joskus jäätelökioskista töitä, kun sanoi, että hänellä on vahvat kädet pesäpalloharrastuksen takia ja hän jaksaa kaapia jäätelöpalloja koko päivän. Tuollainen jää mieleen, ja tarinan ei lopulta tarvitse olla tuon ihmeellisempi.”

”Myös jos ei ole hyvä kieliopissa itse, kannattaa pyytää jotakuta tarkistamaan hakemus. Vaikka nykyään puhutaan tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työelämästä, kirjoitusvirheisiin liittyy paljon ennakkoluuloisuutta. Silloin voi asettaa itsensä aivan tarkoituksettomasti heikompaan asemaan.”

Onko jotain muita kompastuskiviä, joita kannattaa välttää hakemuksessa ja cv:ssä?

”Pääasia on, että niitä vain tekee ja on ajoissa liikkeellä. Monissa paikoissa kesätyörekryjä tehdään juuri nyt.”

”Myös toistot ratkaisevat, koska mitä useampaan paikkaan hakee, sitä todennäköisempää on päästä johonkin. Tietynlaista rutiinia täytyy vain kehittää.”

Jos pääsee työhaastatteluun asti, miten se kannattaa hoitaa?

”Kun mietin työnantajia, joiden kanssa itse työskentelen, heiltä kuulee usein, että haastatteluihin tulee melko varovaista ja varautunutta porukkaa. Riittävän kova puheääni ja katsekontakti yleensä auttavat, joten vaikka olo ei olisikaan kovin rohkea ja reipas, kannattaa sitten vaikka esittää sellaista.”

Nuoria työnhakijoita käytetään työmarkkinoilla myös hyväksi. Mihin kannattaa sanoa, että tämä ei käy?

”Jos jossain sanotaan, että emme tee kirjallisia työsopimuksia, hälytyskellojen kannattaa soida. Myös jos työhaastattelussa viimeistään ei puhuta selkeästi palkasta, kannattaa huolestua.”

Miten palkkaneuvotteluja voi sitten lähestyä? Kokematon työnhakija voi sanoa helposti, että kaikki käy.

”Kesätyöpaikkojen palkat perustuvat toki usein työehtosopimuksiin. Jos palkkatoivetta kuitenkin kysytään, kannattaa pyytää ennemmin liikaa kuin liian vähän, koska siihen saatetaan jopa suostua.”

Lopuksi, miten mahdolliset pettymykset työnhaussa kannattaa käsitellä, jottei lannistuisi kokonaan?

”Usein muille puhuminen auttaa, ja asian kanssa ei kannata jäädä yksin. Tänä päivänä työllistymisen tilanne on onneksi aika hyvä, ja etenkin suorittavan työn alueella on paljon paikkoja tarjolla.”

”Tietynlainen mentaalinen valmistautuminen kannattaa tehdä siihen, että ensimmäisiin työpaikkoihin, joita hakee, ei välttämättä pääse. Harvoin kenelläkään tärppää ensimmäisellä kerralla. Sinnikkyys, avoimuus erilaisille työtehtäville ja se, että kysyy monesta eri paikasta, yleensä kyllä palkitaan.”