Tuija Kervisen La Nueva Gramática de la Quimera Negra on niin voimakas, rehellinen ja kuumottava runoteos, että sen haluaa lukea uudelleen ja uudelleen.

Siurossa asuva runoilija ja bloggaaja Tuija Kervinen julkaisi marraskuussa englanninkielisen esikoisrunoteoksensa La Nueva Gramática de la Quimera Negra (Palladium, 2022), jonka voisi vapaasti suomentaa ”painajaisten uudeksi oppimääräksi”. Teos on täynnä herkullisen räväköitä, realistisia ja populaarikulttuurin innoittamia ajatuksia naiseudesta, parisuhteesta ja elämästä.

Kirja on häkellyttävän kaunis. Jokainen yksityiskohta kirjanmerkkiä myöten on tarkkaan mietitty, innoittajana ovat olleet muun muassa John William Waterhousen maalaukset naisista ja naisten vaatteista. Siitä, miten ne laskeutuvat ja kumpuilevat. Se on kaunista, Tuija Kervinen sanoo. Hän rakastaa vanhojen vaatteiden estetiikkaa.