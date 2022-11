Sarkolan ryhmis järjestää suuren joulukonsertin – "Olemme valmiita tekemään ekstraa, jotta lapselle ei tarvitsisi teipata nimeä selkään”

Konsertti on joulumielen tuomisen lisäksi osa yhdistyksen varojen kartuttamista.

Tilaajille

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupeura on toiminut yhdistysvetoisena Sarkolassa elokuusta lähtien. Sarkolan Ilo ry:n puheenjohtaja Krista Liinamaa kertoo, että työmäärä sekä päiväkodin juoksevissa asioissa että paperisodassa ennen päiväkodin siirtymistä yhdistyksen haltuun on ollut suuri, mutta arki on nyt vihdoin löytänyt oman uomansa.