Hinttalan joulu avautuu tulevana viikonloppuna – tunnelmalliseen miljööseen kuuluu puurobuffa ja kädentaitajien myyntinäyttelyitä

Museorakennus Pirtti on suljettu niin kauan, kun vesikattoremontti on käynnissä ja rakennus on työmaa-aluetta.

Hinttalassa voi tunnelmoida joulua jo marraskuun viimeisenä viikonloppuna.

Vanhan ajan tunnelmalliseen jouluun voi valmistautua Hinttalan kotiseutumuseolla tulevasta viikonlopusta alkaen. Hinttala avautuu joulun viettoon lauantaina 26. marraskuuta. Hinttalan kahvilassa on ihastuttava jouluinen puurobuffa ja muita jouluisia herkkuja. Näyttelyaitoissa on edellisvuosien tapaan kädentaitajien ja pientuottajien myyntinäyttelyitä. Luhtiaitan näyttely Näkökulmia aikaan on avoinna kävijöille koko tapahtuma-ajan.