Requiemin lisäksi konsertissa kuullaan Vivaldin Gloria.

Terhi Niinimaa on Koskenmäki-Tervasuon koulun rehtori. Kuva on otettu syksyllä 2020.

Koskenmäki-Tervasuon koulun rehtori Terhi Niinimaa saattaa olla koko maailman, tai ainakin Suomen, ainoa rehtori, joka on säveltänyt oman requieminsä. Requiem on latinaa ja tarkoittaa lepoa. Sanaa käytetään synonyyminä sielunmessulle, joista tunnetuin on luultavasti Mozartin itse itselleen säveltämä.

”Sain idean oman requiemin säveltämisestä, kun kävin noin kolme vuotta sitten katsomassa Pirkan poikien Mozartin Requiemiä Tampereen tuomiokirkossa. Istuin kotona pianon ääreen useampana päivänä, tutkin sanoja ja sävelsin kaikista osista melodisia. Kovin moni ihminen Suomessa ei ole säveltänyt Requiemiä”, Niinimaa kertoo.

Terhi Niinimaan Requiemin on sovittanut Riki Hakulinen. Kapellimestarina toimii György Balázs. Requiem-kuoro on koottu rehtorin ystävistä ympäri Suomen – osa heistä on musiikkialan ammattilaisia, osa harrastajia. Moni on laulanut joko Savonlinnan oopperajuhlakuorossa, Tampereen oopperan kuorossa tai Vox cor -lauluyhtyeessä. Joukosta löytyy myös Kansallisoopperan kuorossa laulaneita.

”Tämä maailmanaika on sellainen, että kaikki kaunis tuntuu merkitykselliseltä”, kommentoi eräs kuorolainen Niinimaan sävellystä.

Niinimaan sielunmessu esitetään Pispalan kirkossa 26. marraskuuta kello 18 alkaen. Ohjelmassa kuullaan myös Vivaldin Gloria. Pituutta kahdella esityksellä on yhteensä noin tunti. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja käsiohjelma maksaa 10 e, minkä tulot menevät lyhentämättöminä Harjun seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisille.

Edit. 17.11. kello 9.03. Jutussa puhuteltiin Terhi Niinimaata muutamaan otteeseen virheellisesti Niinikoskeksi.