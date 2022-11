Pertti Laineen voi tavata torstaina kirjasto- ja kulttuuritalo Virran kirjailijavieraana.

Tilaajille

On tullut aika jättää hyvästit Pertti Laineen luomalle sympaattiselle rikoskomisario Simpalle. Alun perin trilogiaksi aiotusta sarjasta poikikin viisi dekkaria. Tuorein niistä, Loppuun kiusatut, ilmestyi lokakuussa.

Pertti Laine on kehittynyt viidessä vuodessa dekkarikirjailijana paljon. Voi hyvällä omallatunnolla sanoa, että uusin teos on Simppa-kirjoista paras. Samaan hengenvetoon on sanottava, että Simppaa ja hänen tutkijaryhmäänsä sekä heidän ratkomiaan rikoksia tulee ikävä.