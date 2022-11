Nimimerkki Kaaleppi huomasi Nokian Lähdeniityssä ulko-ovessaan elokuussa noin 2,5 sentin pituisen, kauniin värisen toukan tai kotilon. Mikä se oli?

Toukan tunnisti Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti Tomi Kumpulainen.

Hänen mukaansa toukka kuuluu nirkkojen heimon yöperhoselle nimeltä härkäpää. Aikuinen muistuttaa lepoasennossa kuivunutta puutikkua, vaikka onkin kauniin harmaan ja keltaisen kirjavoima.

Perhonen ja toukkakin täysikasvuisena on isohko, toukka noin 7 senttiä ja saman verran on aikuisella siipiväliä. Tämä toukka on vielä nuori, jos on noin pieni.

Väritys on kameran vääristämä, sillä karvoitus on vaalea, pohjaväri musta ja juovat oranssit ja keltaiset. Laji on aika yleinen Etelä-Suomessa.